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影／送報員撞攤商招牌 一斷片失憶一違法設攤統統開罰
台中市梁姓男子在南區忠孝夜市擺攤賣小吃，他在上月底欲開店前發現，攤位前的廣告招牌遭人破壞，因此報警，警方透過監視器，發現是一名休旅車駕駛行經該處時，疑未注意車前狀況，撞倒梁擺放的招牌，駕駛肇事後離開現場，警方循線查出是林姓男子涉案，林到案辯稱，當天送報學經「完全不知道有撞到招牌」，沒有印象，警方認定林違反道交條例規定，依法告發，另外梁未經許可在道路設攤，也將告發。
台中市第三警分局交通分隊在上月27日接獲梁姓男子報案，梁擺放在南區忠孝夜市的廣告招牌遭人毀損，梁向附近超商詢問，得知當天凌晨5時許，確實有輛休旅車撞上他的廣告招牌，但涉案駕駛卻沒有報警就直接離開，梁不甘損失，向警方報案找出肇事者求償。
經警方調閱周遭監視器，查出涉案的林姓男子（57歲），林到案時辯稱當天凌晨2點就出門送報紙，對撞到廣告招牌「完全沒有印象」，雖然有發現休旅車的車頭有明顯凹痕，卻不知道是因何故造成。
不過警方調閱監視器後發現，林姓男子開車行經案發地點時，不慎擦撞梁的廣告招牌，擦撞後立即倒車，研判林確實有發現車輛撞上物品，才會倒車，另勘驗林車損，也有明顯的擦撞痕跡，依相關事證認定林違法事證明確，依法告發，另外梁違規在道路設攤，也將依道路交通管理處罰條例告發。
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