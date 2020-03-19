1歲女失去呼吸母焦急致電 消防值勤員指導從鬼門關救回

屏東縣政府消防局於3月14日晚上8時接獲報案，1名1歲女童在母親餵奶時，突然沒有呼吸，女童母親嚇得緊急撥打119求救，當下女童已經失去意識，且嘴唇逐漸發黑，女童母親焦急的向119值勤員說，「請救救我的女兒！」。

醫護人員獲報後，先派遣救護車前往救援，與此同時，119值勤員透過電話了解女童狀況，並指示女童母親對女童實施「哈姆立克」急救法。透過值勤人員引導，女童母親順利將女童口中的異物排除，女童也在1分鐘內逐漸恢復呼吸。

等待救護人員抵達後，先將女童送醫做進一步檢查，經醫院治療後，所幸女童身體並大礙，事後女童母親不斷向救護人員與值勤員道謝，她還說，還好即時搶救，才救了我女兒一命。

屏東縣消防局表示，為落實119值勤員線上指導心肺復甦術(DA-CPR)及強化到院前心肺功能停止(OHCA)案件辨識能力，消防局指揮科平時即針對值勤員辦理教育訓練工作，以提供值勤員救護技術及DA-CPR能力，更能在關鍵時刻，掌握黃金時間，提高OHCA患者存活率。