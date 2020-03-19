三重阿嬤買不到口罩還搞丟單車 結局竟因人車鬧雙胞

新北市三重區1名張姓阿嬤，日前騎著心愛的腳踏車去藥局排隊買口罩，結果不但口罩沒排到，連「愛車」也不見了。警方獲報展開調查，竟然在路上看見與「報案阿嬤」幾乎一模一樣的另1名紅衣黑褲阿嬤，騎著一模一樣的單車，員警一時以為自己眼花，直呼：這未免太巧了！

三重警分局永福派出所所長龔琦欽說，63歲張姓阿嬤15日騎乘摸彩抽中的心愛單車，準備到三重區力行路二段某藥局買口罩，因為看見排隊人潮眾多，擔心排不到，匆匆忙忙把車停在路旁忘記上鎖。

幾十分鐘之後，由於口罩售完，阿嬤失望地返回牽車，卻發現1輛一模一樣的紅色單車、把手同樣也掛著黑色菜籃，但是，「這不是我的車啊！」情急之下連忙到派出所請求協助。

當時值班女警吳依靜幫忙調閱監視器，巡邏女警林孟萱騎機車在外搜尋，赫然遇見穿著打扮簡直一模一樣的阿嬤騎著同款單車，詢問之下，65歲林姓阿嬤說：「我騎錯車了，正準備去派出所求助！」

2名年齡相仿，一樣穿紅衣、黑褲、騎乘相同廠牌款式紅色單車的阿嬤，在派出所內相見歡，直呼不可思議，未免太過巧合。

原來林阿嬤也到同一家藥局買口罩，她帶著小孫子先停好單車就去排隊，稍後張阿嬤也來停車，2輛同廠牌款式、一樣配掛黑色菜籃的單車，併排停在一起。

後來林阿嬤已買到口罩，小孫子走前面，貼心將阿嬤剛剛排隊坐的小板凳放回腳踏車菜籃，卻錯放到張阿嬤的車上，於是林阿嬤便陰錯陽差誤騎了張阿嬤的單車離開。等到張阿嬤排完隊返回，才發現：這不是我的車啊？