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出師不利！金門海巡隊新艇首度出勤遭陸船衝撞受損

聯合報 / 記者蔡家蓁/金門即時報導
金門海巡隊新艇CP-1022在16日投入值勤就慘遭大陸漁船衝撞，2部舷外機受損，損失將近60多萬。記者蔡家蓁／攝影
金門海巡隊新艇CP-1022在16日投入值勤就慘遭大陸漁船衝撞，2部舷外機受損，損失將近60多萬。記者蔡家蓁／攝影

海巡署艦隊分署第九（金門）海巡隊的CP-1022艇在3月16日才正式投入海上巡緝的工作，沒想到首日出勤就出師不利，在協同金門縣政府水試所船隻出海進行驅離陸船及清除非法佈網行動時，竟遭到10多艘大陸快艇丟擲石塊及空酒瓶攻擊，大陸快艇甚至惡意衝撞，造成2部舷外機受損，損失將近60多萬，所幸我方海巡及水試所人員都未受傷。

金門海巡隊今天表示，本週一上午9時許PP-2006及CP-1022艇，協同金門縣政府水試所「金門號」等3艘護漁船艇，在小金門檳榔嶼海域進行驅離陸船及清除非法佈網行動時，2艘巡防艇完成陸船驅離，海域淨空，水試所金門號進場展開清除非法佈網工作。

但在約10時許，原本在水域外的10餘艘無船名大陸快艇見漁網要被護漁船隊清除，竟然心有不甘，集體闖入我方海域，包圍巡防艇與金門號，並丟擲石塊攻擊，2艘巡防艇為保護金門號工作人員，與10餘艘大陸快艇發生近距離纏鬥，在纏鬥過程中CP-1022艇遭陸艇圍攻並撞毀2部舷外機，失去主要動力。

勤務人員見狀，也不甘示弱，立即朝陸船擊發11枚震撼彈及沙包彈後，才將10餘艘大陸快艇驅離出我方海域，隨後金門海域隊2艘支援艇抵達，繼續完成清網工作。

金門海巡隊組主任駱天雄表示，案發後，金門海巡隊與金門縣政府也分別透過管道，將蒐證資料傳送陸方相關單位，請陸方協助查緝施暴的快艇，未來將追償海巡船艇的損失。

駱天雄說，雖然1艘快艇受損停航，但金門海巡隊的巡防能量並未減損，連續2日加派巡防艇戒護金門號執行護漁，同時針對檳榔嶼海域加大掃蕩力度，截至昨日，計驅離陸船25艘次，清除刺網19件、定置網3組，定置錨3支。

目前艦隊分署已從高雄緊急裝運2部舷外機到金門維修受損快艇，預計下週一即可恢復勤務，繼續投入海上護漁及防疫的工作。

金門海巡隊的CP-1022艇首日協同金門縣政府水試所船隻出海進行驅離陸船及清除非法佈網行動時，竟遭到10多艘大陸快艇丟擲石塊及空酒瓶攻擊，場面相當驚險。圖／金門海巡隊
金門海巡隊的CP-1022艇首日協同金門縣政府水試所船隻出海進行驅離陸船及清除非法佈網行動時，竟遭到10多艘大陸快艇丟擲石塊及空酒瓶攻擊，場面相當驚險。圖／金門海巡隊
金門海巡隊組主任駱天雄說明，小艇是在小金門檳榔嶼海域進行驅離陸船及清除非法佈網行動時，遭到陸方漁船攻擊。記者蔡家蓁／攝影
金門海巡隊組主任駱天雄說明，小艇是在小金門檳榔嶼海域進行驅離陸船及清除非法佈網行動時，遭到陸方漁船攻擊。記者蔡家蓁／攝影

金門 海巡署

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