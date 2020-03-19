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新北家防中心統計 去年家暴女性受害人6倍於男性

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市家防中心統計，婦女受暴是男性6倍。圖／新北市社會局提供
新北市家防中心統計，婦女受暴是男性6倍。圖／新北市社會局提供

新北市家防中心統計，去年婚姻暴力通報案件數為1萬1332件，其中女性受害人9651件，占85.17%，男性受害人1681件，占14.83%，女性受暴約男性6倍。

新店近期發生一件小網紅和妻子為吃晚餐地點衝突，持刀隨機刺殺一名無辜路人，涉嫌殺人。新北市家庭暴力暨性侵害防治中心服務個案中，也曾有人精神狀況不穩定，又喜歡邊服藥邊喝酒，多次情緒失控掐住妻子脖子，甚至持刀威脅，他妻子逼不得已向113求助才解決。

求助個案剛結婚時與公婆同住，公婆還能克制丈夫行為，但隨著孩子出生，2人在外租屋常常爭吵，妻子常遭施暴，為了家庭隱忍，期待先生改變，想不到丈夫酒後懷疑妻子結交異性而持刀威脅，同事協助下撥113專線求助，社工安排入住庇護所，才得以離開暴力。

另外，阿琳與小蔡奉子成婚後，阿琳謹記長輩叮嚀的以夫為貴、家和萬事興，在夫家開設的物流公司幫忙，卻教育程度低被夫家瞧不起，女小蔡懷疑阿琳另有男友，發狂提著汽油桶潑灑，阿琳保護孩子遭30%燒燙傷，娘家協助求援，社工介入協助處理。

家防中心主任許芝綺表示，傳統觀念認為「夫妻間相欠債」、「嫁人像潑出去的水」，傳統還覺得女人離婚會有閒言閒語，都造成受暴婦女隱忍；也有婦女考量孩子，期待對方改變，以致在暴力過程中一再容忍，平均受暴7次才會覺醒求援，但其實有第一次就常會有第二次，施暴經常不是偶然。

新北市家防中心統計，婦女受暴是男性6倍。圖／新北市社會局提供
新北市家防中心統計，婦女受暴是男性6倍。圖／新北市社會局提供

社工 男性 家暴

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