快訊

美股再挫千點 台股早盤大跌逾300點失守9,000點

疫情管制限制入境 外籍旅客今晨抵台滿臉錯愕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郵差急報案「800個口罩不見」 警比照「重大刑案」不到一小時尋回

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市清水警分局員警，迅速幫郵差找回掉落的800個口罩。圖／警方提供
台中市清水警分局員警，迅速幫郵差找回掉落的800個口罩。圖／警方提供

新冠肺炎疫情吃緊，口罩仍是搶手貨，台中一名郵差跑進派出所報案說，要運送的800個口罩不見，清水警立即追查，迅速找到拾獲800口罩的人，還給郵差，他才能順利送到各地。

台中市警局清水分局沙鹿分駐所3月17日早上，一名郵差慌張的跑進派出所焦急說，他今天要運送的800個口罩不見，疑似在運送的途中遭不肖之徒偷走，因為現在新冠肺炎盛行，一罩難求，一次遺失了800個口罩實在非同小可，希望警方能夠趕緊幫他找回。

沙鹿所員警聽聞後，立即兵分兩路，警員王惟萲確認郵差送口罩路線，沿路調閱監視器畫面，確認郵差在送到沙鹿區大同街時口罩仍綁在車上；另一頭由警員蔡瑞修、王啟銘在大同街展開地毯式的搜索，一邊找尋一邊詢問附近商家。

最後問到沙鹿區光田醫院，院方人員表示，有民眾拾獲一袋口罩交給保全人員，蔡姓員警立刻前往光田醫院詢問保全人員，由保全人員拿出拾獲的口罩交給警方並告知係一名外籍看護拾獲轉交，才準備交給警方，没想到警方就到了。

郵差表示，當時向警方報案後，感覺警方像在偵辦重大刑案，立即派多名員警前往協尋，不到一小時，馬上就幫他尋回口罩的高效率，不斷誇獎警方真的很「罩得住」；他說這批口罩是要配送到各地給民眾購買使用，在這疫情時期，口罩比黃金還重要。

沙鹿所長林俊祺表示，在防疫期間，口罩顯得珍貴，該批口罩是要送到各地給有需要的人使用，警方將全力協尋以維護民眾健康，警方也呼籲，民眾若有拾獲遺失物，請務必立即交給警方處理，切勿佔為己有，避免觸犯刑法。

台中市清水警分局員警，迅速幫郵差找回掉落的800個口罩。圖／警方提供
台中市清水警分局員警，迅速幫郵差找回掉落的800個口罩。圖／警方提供

口罩 郵差 新冠肺炎

延伸閱讀

美國防疫緊急狀態 父親憂心留美兒子無口罩向政府求援

美國緊急採購5億個N95口罩 GM汽車廠擬改生產呼叫器

網路配售口罩 免開發票

口罩實名制2.0 近118萬人完成預約

相關新聞

郵差急報案「800個口罩不見」 警比照「重大刑案」不到一小時尋回

新冠肺炎疫情吃緊，口罩仍是搶手貨，台中一名郵差跑進派出所報案說，要運送的800個口罩不見，清水警立即追查，迅速找到拾獲800...

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

歐洲押人回台 11警回家隔離

疫情指揮中心昨天宣布三月五日至十四日間曾到歐洲等地轉機者全數回溯居家檢疫十四天，刑事局最近正好兩度從歐洲蒙特內哥羅押解詐團嫌犯回台，執行押解任務的十一名警官昨天接獲通知，全都立即回家居家檢疫，有人打趣說，「連槍戰都不怕了，不必太緊張！」

中油廢宿舍竄火 居民疑：都斷水斷電了怎會起火？

高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，早已斷水斷電、無人居住的日式木造老房子突然竄出火煙，黑煙直衝天際，警消獲報出動人車馳...

影／混凝土車碰撞機車逃逸 騎士疑倒地遭輾爆頭亡

南投縣黃姓司機昨駕駛混凝土車行經台14線中潭公路時，疑因道路施工縮減未注意有機車，雙方發生碰撞後逃逸，陳姓騎士疑頭部遭輾...

影／遊覽車撞限高架壓毀車頭 2人受困救出送醫

今天傍晚一輛從台北開到宜蘭運動公園的遊覽車，不小心撞到公園堤防道路的限高警示，鋼架壓垮車頂前方，造成1人受傷送醫。

斗六建大輪胎廠傳火警 警消半小時控制火勢

雲林縣消防局今天下午6點獲報，指稱斗六市建大輪胎斗六廠發生火警，警消人員趕到現場救災，所幸火勢很快被控制住，也未有傳出人...

高雄達仁街火警 中風男遭火吻死亡

高雄市新興區南海街1棟7樓華廈今天下午發生火警，中風的住戶莊姓男子在4樓起火住處，躺在病榻上動彈不得，全身遭火舌吞噬。消...

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

新北市三峽插角山區傳出一起凶殺命案，28歲賴女疑因債務問題，遭男姓友人殺害棄屍，警方突破嫌犯心防，在山區循線到賴女遺體，...

高雄新興火警 1中風男子送醫

高雄市新興區達仁街今天下午4點許發生火警，1名中風的住戶莊姓男子在火警發生時動彈不得遭燒傷，送大同醫院醫急救。

老師體罰賞小六生耳光 校方稱：防疫阻擋飛沫手碰觸到

北市傳出國小教師不當管教，市議員王欣儀指出，某公立小學6年級的單親林姓學童，被女班導師呼巴掌，導致他鼻樑紅腫、流鼻血，事...

高雄建築工地火警 火已控制

高雄市新興區民族路與六合路口的大樓建築工地，今天下午3點15分發生火警，濃煙密佈，消防隊趕到火場，下午3點，24分控制火勢，起火原因仍調查中...

熱門新聞

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

高雄建築工地火警 火已控制

女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野

影／混凝土車碰撞機車逃逸 騎士疑倒地遭輾爆頭亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。