郵差急報案「800個口罩不見」 警比照「重大刑案」不到一小時尋回

新冠肺炎疫情吃緊，口罩仍是搶手貨，台中一名郵差跑進派出所報案說，要運送的800個口罩不見，清水警立即追查，迅速找到拾獲800口罩的人，還給郵差，他才能順利送到各地。

台中市警局清水分局沙鹿分駐所3月17日早上，一名郵差慌張的跑進派出所焦急說，他今天要運送的800個口罩不見，疑似在運送的途中遭不肖之徒偷走，因為現在新冠肺炎盛行，一罩難求，一次遺失了800個口罩實在非同小可，希望警方能夠趕緊幫他找回。

沙鹿所員警聽聞後，立即兵分兩路，警員王惟萲確認郵差送口罩路線，沿路調閱監視器畫面，確認郵差在送到沙鹿區大同街時口罩仍綁在車上；另一頭由警員蔡瑞修、王啟銘在大同街展開地毯式的搜索，一邊找尋一邊詢問附近商家。

最後問到沙鹿區光田醫院，院方人員表示，有民眾拾獲一袋口罩交給保全人員，蔡姓員警立刻前往光田醫院詢問保全人員，由保全人員拿出拾獲的口罩交給警方並告知係一名外籍看護拾獲轉交，才準備交給警方，没想到警方就到了。

郵差表示，當時向警方報案後，感覺警方像在偵辦重大刑案，立即派多名員警前往協尋，不到一小時，馬上就幫他尋回口罩的高效率，不斷誇獎警方真的很「罩得住」；他說這批口罩是要配送到各地給民眾購買使用，在這疫情時期，口罩比黃金還重要。