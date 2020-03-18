槍砲犯姊姊良心不安 心虛吐露駭人命案

新北市三峽插角山區傳出一起凶殺命案。苗栗一名賴姓女子日前失蹤，賴女父親1日向苗栗警方報失蹤協尋未果，賴父想起女兒洪姓男友曾在八德區涉及一場槍擊案，擔心可能和賴女失踪有關，賴父4日再向八德向警方報案。

賴女臉書在2月底還有發文，貼出與洪姓男友在小琉球甜蜜出遊的照片，賴女痴心一片，臉書發文「問自己3個問題，辨識對方愛不愛你」、「其實你沒有外面說的那麼糟糕 心疼」，沒想到不到一個月內風雲變色，疑似成了偏僻山區中一具冰冷屍體。

8日八德區發生槍擊案，警方於現場逮捕吳姓男子、洪姓男子及洪姓男子的姊姊，最後僅將吳男收押，洪男及洪男姊姊皆交保。本月1日警方獲報賴女失蹤，懷疑失蹤案與日前的槍擊案嫌犯有關，展開調查。

洪男姊姊發現警方正在調查、良心不安，向警方供稱曾和吳男、賴女及弟弟前往新北三峽地區，除她以外，3人下車談判並傳出槍響，最後僅吳男和弟弟返回。

據了解，賴女與洪男交往間曾有不少摩擦，有過多次爭執，這次疑似也是因起口角才將人押到山區。

警方今天下午前往新北三峽山區搜索，發現一具女性屍體，先將現場封鎖，由於吳男在槍擊案時已被收押，先將洪男逮捕歸案並請賴女家屬到場指認，因屍體腫脹，仍須等待查驗真實身分，詳細情形還在釐清中。，