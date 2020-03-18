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中油廢宿舍竄火 居民疑：都斷水斷電了 怎會起火？

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，起火原因有待消防火調鑑定釐清。記者賴郁薇／攝影
高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，起火原因有待消防火調鑑定釐清。記者賴郁薇／攝影

高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，早已斷水斷電、無人居住的日式木造老房子突然竄出火煙，黑煙直衝天際，警消獲報出動人車馳援，隨即佈水線撲滅火勢，老屋燒得一片焦黑。該老房舍是早年中油員工備勤宿舍，如今早就人去樓空，起火原因有待火調人員調查釐清。

高雄市消防局勤指中心今天下午4點48分獲報，楠梓宏毅二路南一巷火警，派遣鳳祥、橋頭、楠梓、右昌、新莊分隊人車出動。警消人員趕抵時，木造房屋不時冒出黑煙，當下消防人員拉起水線射水，迅速控制火勢並撲滅，無人員傷亡。

然而，當地居民議論紛紛，當地宏榮里長陳宏榮表示，宏毅社區早年是中油員工備勤宿舍，但隨著高雄煉油廠關廠，宿舍人去樓空，「都斷水斷電了，怎麼還會起火？」里民心生疑竇，陳宏榮甚至直說，這宿舍群沒人居住後，不少遊民都會在這裡出沒遊走，懷疑也有可能是遊民不小心釀火，因此，警方也不敢大意。

宏毅社區內一間間藍灰相間的木造房舍充滿日式風情，如今卻驚傳空屋火警，具體起火原因有待火調人員鑑定釐清。

高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，起火原因有待消防火調鑑定釐清。記者賴郁薇／攝影
高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，起火原因有待消防火調鑑定釐清。記者賴郁薇／攝影
高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，起火原因有待消防火調鑑定釐清。記者賴郁薇／攝影
高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，起火原因有待消防火調鑑定釐清。記者賴郁薇／攝影
高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，起火原因有待消防火調進一步鑑定釐清。記者賴郁薇／攝影
高雄市楠梓宏毅社區今天下午驚傳火警，起火原因有待消防火調進一步鑑定釐清。記者賴郁薇／攝影

宿舍 中油

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