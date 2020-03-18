幼稚園驚魂秒成烏龍鬧劇！騎士誤認急拉門...家長嚇壞
高雄市橋頭國小非營利幼兒園家長昨天下午接孩童放學時，猛然遭一名機車騎士強拉車門，家長嚇壞報警。警方循線追查，通知可疑騎士到案說明，確認都是因為「認錯車」才引起大誤會。惹烏龍的機車騎士自知嚇壞家長，向警方表示願意道歉。
幼兒園學童家長昨天晚上報警，聲稱在接小孩放學時，遭陌生機車男騎士強拉車門，因車門有上鎖，男騎士拉不開車門，轉而拍打車窗。騎士舉動也造成幼兒園家長恐慌，有熱心家長在臉書社群發文提醒，家長接送小孩時，務必鎖車門、鎖車門、鎖車門」。
警方獲報隨即調閱學校附近監視器畫面，幾經比對，確認可疑男騎士身分，並通知他到案說明、釐清動機。結果，騎士表示，當天因工作事宜，與朋友相約橋頭國小大門見面，看到大門口庭一輛白色轎車，心想朋友好像也是開白色轎車，以為朋友已經到了，才會不疑有他地拍打車窗、拉車門，想直接上車討論事情。
男騎士表示，然而，車主有鎖上車門，且立刻加速離去，他才驚覺到可能認錯人而愣住。男騎士向警方表示，願意因誤認舉動向女車主道歉。
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