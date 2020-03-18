影／混凝土車碰撞機車逃逸 騎士疑倒地遭輾爆頭亡

南投縣黃姓司機昨駕駛混凝土車行經台14線中潭公路時，疑因道路施工縮減未注意有機車，雙方發生碰撞後逃逸，陳姓騎士疑頭部遭輾而亡；警方今循線找到黃，但他矢口否認，訊後才坦承肇事，今依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

埔里警分局北山所指出，昨晚6時許，所內員警執行巡邏勤務行經台14線中潭公路44.5K附近，發現有人車倒臥馬路上，下車查看發現男子受傷倒地，緊急通報119，經民眾提供線索，疑為混凝土車肇事，隨即調閱沿線監視器鎖定肇事者。

警方調查，受傷的20歲陳姓騎士因與混凝土車發生碰撞倒地，疑遭輾致頭顱破裂，送醫後不治，而混凝土車當時並未留在現場處理事故就離去，涉及肇事逃逸；事後根據監視器畫面，確認54歲黃姓司機涉嫌重大，今至其工作的砂石場找人。

警方表示，循線找到黃姓司機後，他矢口否認，且供稱並未撞到人，但根據鑑識小組採證其混凝土車及相關證據，才坦承肇事後逃逸，今訊後已依過失致死、肇事逃逸送南投地檢署偵辦。

至於肇事經過，警方則表示，台14線中潭公路往埔里方向沿線，近期進行護欄工程，車道因此縮減，懷疑當時大車並未注意車側有機車靠近，因此釀禍，但因現場無監視器仍需調查釐清；同時也呼籲民眾，騎車與大車保持距離，以策安全。