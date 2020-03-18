高雄達仁街火警 中風男遭火吻死亡

高雄市新興區南海街1棟7樓華廈今天下午發生火警，中風的住戶莊姓男子在4樓起火住處，躺在病榻上動彈不得，全身遭火舌吞噬。消防隊攻上樓，發現他在房間內身體遭被燒，立刻撲滅火苗，將他送醫後，到今天傍晚傷重不治。確實起火原因由警、消調查中。

這場火警發生在今天下午4點多，消防局接獲報案，趕到高雄市新興區南海街與達仁街口的這棟華廈，已發現樓房各樓層濃煙密布。消防隊員上樓，發現莊姓兄弟所住的4樓房子，大門未鎖，火苗已由屋內燒出樓梯間，趕緊出水滅火，但莊家客廳和房間已陷入火海。

消防隊員攻入莊姓男子（63歲）的臥室，發現莊躺在床上，全身著火，趕緊滅火，但莊已無氣息。消防員之即將他救下樓，送往大同醫院急救，延醫到下午5點55分不治。醫院表示，莊到院前已無生命跡象，經急救仍宣告死亡。

莊的弟弟回家，發現家裡起火、哥哥被送醫，說他出門買便當，不知道怎麼起火。確實起火原因由警、消調查。