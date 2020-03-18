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女子疑在三峽遭男友槍殺 扔下山坡任其曝屍荒野
苗栗縣1名28歲賴姓女子疑遭殺害棄屍新北市三峽偏遠山區，承辦此案的桃園市八德警分局今天中午會同新北市警方前往三峽插角山區，在1處偏僻產業道路旁山坡尋獲遺體，但已腫脹難辨。死者母親北上協助指認，檢察官傍晚已到場相驗。
桃園警方是在偵辦1起槍擊案時，查出吳姓、洪姓男子涉有重嫌，偵查過程中卻從洪男姊姊口中，意外得知2嫌涉嫌槍殺洪男的賴姓女友，棄屍在三峽山區。
據了解，吳姓主嫌家中祖墳便在三峽插角山區，賴女遭殺害後，遺體疑似被從產業道路直接拋甩扔下山，卡在隱密竹林裡任其曝屍荒野10幾天。
今天警方由洪嫌的姊姊帶路返回山中搜尋，從北109縣道還要再徒步20分鐘崎嶇產業道路才到得了現場，稍後在山坡竹林中找到已經嚴重腫脹、身分難辨的遺體，並且搜到3枚彈殼，疑似該處便是槍殺賴女的第一現場。
死者母親下午已從苗栗頭份趕抵協助，傍晚山區下起大雨，新北地檢署檢察官也抵達現場冒雨相驗。
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