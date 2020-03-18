妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了

新北市三峽插角山區傳出一起凶殺命案，28歲賴女疑因債務問題，遭男姓友人殺害棄屍，警方突破嫌犯心防，在山區循線到賴女遺體，目前拉起封鎖線採驗。賴母拭淚說，女兒說出去買消夜，就再也沒回來了。

賴女母親表示，她住在苗栗縣頭份地區，賴女平時和父親住在新北市鶯歌，也常到苗栗和母親住，2月底時賴女和友人前往小琉球遊玩。本月1日凌晨時分返回母親住所，有1男1女兩個友人載她回來，女性友人還幫她拿行李，接著男性友人疑因不耐煩，長按喇叭催促，賴母便要求女兒叫兩人離開。

兩人離去後，女兒返回屋裡整理行李，因肚子餓向母親表示要外出買吃的，離開之後卻再也沒有回來，賴父當天便向警方報案，表示女兒失蹤。