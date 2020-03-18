聽新聞
test
0:00 / 0:00
妙齡女遭殺害棄屍深山 母拭淚：去買消夜就沒回來了
新北市三峽插角山區傳出一起凶殺命案，28歲賴女疑因債務問題，遭男姓友人殺害棄屍，警方突破嫌犯心防，在山區循線到賴女遺體，目前拉起封鎖線採驗。賴母拭淚說，女兒說出去買消夜，就再也沒回來了。
賴女母親表示，她住在苗栗縣頭份地區，賴女平時和父親住在新北市鶯歌，也常到苗栗和母親住，2月底時賴女和友人前往小琉球遊玩。本月1日凌晨時分返回母親住所，有1男1女兩個友人載她回來，女性友人還幫她拿行李，接著男性友人疑因不耐煩，長按喇叭催促，賴母便要求女兒叫兩人離開。
兩人離去後，女兒返回屋裡整理行李，因肚子餓向母親表示要外出買吃的，離開之後卻再也沒有回來，賴父當天便向警方報案，表示女兒失蹤。
賴母說，曾問女兒，男生的是誰，但女兒回說那是她友人的男友，未多交代細節。她沒想到女兒說要買消夜，卻從從此一去不回，直到女兒遺體被找到，警方曾告訴她兇嫌抓到了，並傳照片給她，還告訴她兇嫌很壞，但她不清楚對方為何痛下毒手，殺害她的愛女。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言