老師體罰賞小六生耳光 校方稱：防疫阻擋飛沫手碰觸到

北市傳出國小教師不當管教，市議員王欣儀指出，某公立小學6年級的單親林姓學童，被女班導師呼巴掌，導致他鼻樑紅腫、流鼻血，事後老師還試圖隱瞞，將學童外套上的血漬洗掉。對此，學校潘姓教務主任則說，因林姓學童朝同學吐口水，現正逢新冠肺炎防疫期間，老師對他做防疫衛生教育時，他靠得太近，講話又大聲，老師伸手阻擋飛沫才不小心碰觸到學生，不是體罰。

王欣儀指出，林姓學童前天在教室唱歌，有同學嫌他唱歌難聽，罵他三字經，他一氣之下朝同學吐口水，老師知道後責問，但他認為老師為何只罵他，覺得不公平，不料老師要打他耳光，他閃躲被打到鼻子，當場流血。

王欣儀下午與林姓學童和林的父親舉行記者會，林童說，被打流鼻血後，老師叫一位同學去保健室拿冰塊給他冰敷，還把他外套拿去清洗，乾了後等到放學時才還他。

林童的父親說，他兒子2年前出車禍，有流鼻血的舊疾，但復原得差不多，被打後當天晚上吃麵時還在流鼻血，昨天打噴嚏也還在流血。他也抱怨事發當天，老師有打電話給他，但不提他兒子被打流鼻血，而是指責他孩子在學校向同學吐口水。

北市教育局國教科長鍾德馨指出，教育基本法明訂禁止不當教管和體罰，家長的反應，後續會依規定調查了解。也會督請學校對學生進行輔導。

潘姓教務主任指出，學生後來有去保健室，請護理師觀察，直到放學前都無礙，但學生否認有送保健室，老師僅冷敷，另外，老師有沒有清洗學生的染血外套， 因事後學生請假3天，仍需要進一步了解。但學生和家長都直指老師洗過外套，必要時可做鑑定。