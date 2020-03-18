快訊

疫情升溫發布緊急命令？ 總統府：目前暫無需求

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師體罰賞小六生耳光 校方稱：防疫阻擋飛沫手碰觸到

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市傳出國小教師不當管教，市議員王欣儀指出，某公立小學6年級的單親林姓學童，被女班導師呼巴掌，導致他鼻樑紅腫、流鼻血。記者楊正海／攝影
北市傳出國小教師不當管教，市議員王欣儀指出，某公立小學6年級的單親林姓學童，被女班導師呼巴掌，導致他鼻樑紅腫、流鼻血。記者楊正海／攝影

北市傳出國小教師不當管教，市議員王欣儀指出，某公立小學6年級的單親林姓學童，被女班導師呼巴掌，導致他鼻樑紅腫、流鼻血，事後老師還試圖隱瞞，將學童外套上的血漬洗掉。對此，學校潘姓教務主任則說，因林姓學童朝同學吐口水，現正逢新冠肺炎防疫期間，老師對他做防疫衛生教育時，他靠得太近，講話又大聲，老師伸手阻擋飛沫才不小心碰觸到學生，不是體罰。

王欣儀指出，林姓學童前天在教室唱歌，有同學嫌他唱歌難聽，罵他三字經，他一氣之下朝同學吐口水，老師知道後責問，但他認為老師為何只罵他，覺得不公平，不料老師要打他耳光，他閃躲被打到鼻子，當場流血。

王欣儀下午與林姓學童和林的父親舉行記者會，林童說，被打流鼻血後，老師叫一位同學去保健室拿冰塊給他冰敷，還把他外套拿去清洗，乾了後等到放學時才還他。

林童的父親說，他兒子2年前出車禍，有流鼻血的舊疾，但復原得差不多，被打後當天晚上吃麵時還在流鼻血，昨天打噴嚏也還在流血。他也抱怨事發當天，老師有打電話給他，但不提他兒子被打流鼻血，而是指責他孩子在學校向同學吐口水。

北市教育局國教科長鍾德馨指出，教育基本法明訂禁止不當教管和體罰，家長的反應，後續會依規定調查了解。也會督請學校對學生進行輔導。

潘姓教務主任指出，學生後來有去保健室，請護理師觀察，直到放學前都無礙，但學生否認有送保健室，老師僅冷敷，另外，老師有沒有清洗學生的染血外套， 因事後學生請假3天，仍需要進一步了解。但學生和家長都直指老師洗過外套，必要時可做鑑定。

王欣儀 北市 新冠肺炎

延伸閱讀

影／防疫戰爭不能沒武器 台南巡守隊捐贈6000副護目鏡

酒精列防疫物資 業者囤貨哄抬將重罰

台美發布防疫夥伴聯合聲明 蘇揆讚患難見真情

台美發防疫夥伴關係聯合聲明 蘇貞昌：這是患難見真情

相關新聞

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

高雄新興火警 1中風男子送醫

高雄市新興區達仁街今天下午4點許發生火警，1名中風的住戶莊姓男子在火警發生時動彈不得遭燒傷，送大同醫院醫急救。

老師體罰賞小六生耳光 校方稱：防疫阻擋飛沫手碰觸到

北市傳出國小教師不當管教，市議員王欣儀指出，某公立小學6年級的單親林姓學童，被女班導師呼巴掌，導致他鼻樑紅腫、流鼻血，事...

高雄建築工地火警 火已控制

高雄市新興區民族路與六合路口的大樓建築工地，今天下午3點15分發生火警，濃煙密佈，消防隊趕到火場，下午3點，24分控制火...

網路散布「醫院有確診者」不實疫情 新北逮2人

隨著民眾對新冠肺炎疫情關注提升，網路散布虛假不實的言論不斷增加，新北市刑大日前接獲線報，民眾檢舉疑似有人散布疫情假訊息，稱臉書上張貼CDC公布要注意新店耕莘醫院、慈濟醫院台北分院及三峽恩主公醫院有新冠肺炎患者的不實謠言。市刑大成立專案小組追查確認為假訊息，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。

異地辦公隨時能啟動 新莊警已完成第二辦公空間建置

新北市警方依據警政署規劃，進行「異地辦公」空間設置，新莊警分局將首度啟用建商公益回饋空間，以新樹派出所2樓辦公室作為異地...

新北警超前部署準備好了 就等侯市長一聲令下

新冠肺炎全球疫情持續延燒，台灣近日出現數起境外移入確診病例，為了防範可能出現的社區感染情況，新北市府已經研擬「異地辦公」...

國道事故排除中...小貨車閃避不及又釀7車撞成一團

中山高國道北上208埔鹽花壇路段今天中午發生連環撞事故，一輛大貨車疑似未注意前方車流回堵，為閃避前車撞上內側車輛，導致連...

學生公車未戴口罩聊天被勸反嗆 學校：學生勇於認錯

有網友在臉書貼文，16日市公車上看到幾位國中學生沒有戴口罩在車上聊天嬉笑，公車司機多次勸告學生，沒戴口罩在車上密閉空間聊...

救臥軌男警改名「姜倍慦」諧音「將被救」 背後有洋蔥

台中市烏日分局三和派出所警員姜宏杰從小立志要救人，擔任護理師後，為了救更多人，考上警察特考，去年4月機警讓自強號列停下，...

影／幼稚園驚魂！遇怪騎士強開車門 媽媽受驚...催油門報警

高雄市「我是橋頭人」臉書社群流傳，橋頭國小附設幼稚園有家長在等小孩時，突然遇上怪異男子強行開車門，發現車門上鎖仍不死心，...

高雄男子買鰻魚放生愛河 不慎失足落水獲救

于姓男子昨天深夜購買鰻魚，搭計程車到高雄市愛河出口「海洋文化及流行音樂中心」旁放生，不料放鰻魚時不慎落水，司機等不到他回...

熱門新聞

張榮發遺囑法院判有效！張國煒可繼承140億元遺產

張榮發獨留遺產給張國煒遺囑有效 法院判決理由曝光！

北市明星高中遭外人夜闖拍性愛片PO上網 校方：已報警

失蹤妙齡女尋獲成遺體 槍砲犯涉殺害女友棄屍新北三峽

已婚議員遭爆私會女官員 王浩：協助共同輔導失婚友人

王浩控「她」傳內褲照 陳雪慧：掩飾關說甚感遺憾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。