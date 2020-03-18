異地辦公隨時能啟動 新莊警已完成第二辦公空間建置

新北市警方依據警政署規劃，進行「異地辦公」空間設置，新莊警分局將首度啟用建商公益回饋空間，以新樹派出所2樓辦公室作為異地辦公場所，預計可提供100人作業辦公；新莊警方強調，新冠肺炎防疫期間，對於治安維持絕不打折。

新莊警分局規劃第二辦公室、異地辦公，防範因疫情造成可能引起的局內感染導致行政癱瘓，將警務人員分散辦公的原則，將以三分之一的人員數移至新設立的防疫臨時第二辦公室，維持辦公機能、分散風險。

新莊警方表示，首階段已完成網路頻寬增加，啟動異地辦公後，公文往來將採用線上作業，減少人員接觸；硬體設備也將陸續進駐，預計80名警務人員將分配到第二辦公室作業；警方也表示，如果出現警務人員感染，將封鎖辦公室進行消毒，目標能維持正常運作。

新莊警分局長林武宏說「目前將等待新北市府、市警局統一發布指示，分局已備妥計畫，隨時能啟動異地辦公作業。」，同時向民眾保證，防疫期間警方服務絕不打折，但仍須民眾配合，才能做到防範疫情滴水不漏。