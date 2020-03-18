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新北警超前部署準備好了 就等侯市長一聲令下
新冠肺炎全球疫情持續延燒，台灣近日出現數起境外移入確診病例，為了防範可能出現的社區感染情況，新北市府已經研擬「異地辦公」計畫，新北市警局也已依計劃進行空間設置，如新北市出現社區感染情況，將統一啟動異地辦公，超前部署、有備無患，全面防堵疫情造成政府行政機能癱瘓。
以新北市警察局異地辦公規劃，目標是將警力分散辦公，避免出現交叉傳染造成行政癱瘓，除了位於板橋區的警察局本部，另規劃原中和二分局廳舍及新北警訓練中心教室，進行辦公空間整備，將人員分散到三地進行辦公。
新北警表示，啟動異地辦公機制後，民眾報案洽公不受影響，僅是將警務人員分散到各處辦公室，避免「雞蛋放在同個籃子」的情況發生，行政公文都將通過線上電子傳遞，減少紙本傳遞，也降低人員接觸傳染機會。
新北市警局強調，異地辦公啟動條件，將視疫情發展決定，目前規劃是新北市出現社區感染後才會進行，並且將由新北市長侯友宜統一下令，或由中央、警政署下令進行，但現階段還不到需要異地辦公的程度，僅是做好超前部署，防範疫情擴散。
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