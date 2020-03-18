新北警超前部署準備好了 就等侯市長一聲令下

新冠肺炎全球疫情持續延燒，台灣近日出現數起境外移入確診病例，為了防範可能出現的社區感染情況，新北市府已經研擬「異地辦公」計畫，新北市警局也已依計劃進行空間設置，如新北市出現社區感染情況，將統一啟動異地辦公，超前部署、有備無患，全面防堵疫情造成政府行政機能癱瘓。

以新北市警察局異地辦公規劃，目標是將警力分散辦公，避免出現交叉傳染造成行政癱瘓，除了位於板橋區的警察局本部，另規劃原中和二分局廳舍及新北警訓練中心教室，進行辦公空間整備，將人員分散到三地進行辦公。

新北警表示，啟動異地辦公機制後，民眾報案洽公不受影響，僅是將警務人員分散到各處辦公室，避免「雞蛋放在同個籃子」的情況發生，行政公文都將通過線上電子傳遞，減少紙本傳遞，也降低人員接觸傳染機會。