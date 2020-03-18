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國道事故排除中...小貨車閃避不及又釀7車撞成一團
中山高國道北上208埔鹽花壇路段今天中午發生連環撞事故，一輛大貨車疑似未注意前方車流回堵，為閃避前車撞上內側車輛，導致連續7輛車撞成一團，一人輕傷送彰化秀傳醫院治療，國道警方目前還在現場處理，事故車輛陸續排除，開放外側車道與路肩讓駕駛行駛，但仍出現車流回堵狀況。
彰化消防局11點18分接獲報案，有多輛轎車、小貨車、聯結車在中山高國道北上208路段發生事故，多輛車被撞出車道，東倒西外，有的車頭、車身都受損，國道三隊指出，發生連環撞事故前方當時正在排除另一起輕微擦撞事故，因車流回堵，當時在後方中線的小貨車駕駛疑似未注意前方提前減速，為閃避前方車輛撞到內側轎車，後方車輛連帶被波及，這起事故共有7輛車受影響。
警方說，目前內側及中間車到還在清理，但外側及路肩開放，駕駛人順著車流走，很快就能排除，開放全線正常通行，詳細肇事原因仍待調查。
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