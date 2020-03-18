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學生公車未戴口罩聊天被勸反嗆 學校：學生勇於認錯

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
學生公車未戴口罩聊天被勸反嗆，學校：學生已勇於認錯。記者游明煌／翻攝
學生公車未戴口罩聊天被勸反嗆，學校：學生已勇於認錯。記者游明煌／翻攝

有網友在臉書貼文，16日市公車上看到幾位國中學生沒有戴口罩在車上聊天嬉笑，公車司機多次勸告學生，沒戴口罩在車上密閉空間聊天說話會飛沫傳染，但這幾位學生不領情，竟反嗆說把車號記下來。貼文引發網友熱議，有的批評學生，也有人指責司機。學校今天表示，出入公共場所最好戴口罩，對於司機勸說如果酸言酸語，是相當要不得的行為，但學生已認錯。

學生就讀的學校校長今天回應指出，16日晚上知道這件事後，就進行處理，利用班會的時間向全校師生廣播，出入公共場所能夠戴口罩就盡量戴，保護自己也保護別人，共同防疫。如果司機勸導戴口罩、未戴口罩不要聊天，學生酸言酸語，這是很要不得的行為，酸言酸語可能出自無心，後果就是這麼大，學校有找到學生了解經過，學生也感到難過，有承認不對，也知道要改正，已勇於認錯。

校長說，學校希望這件事情可以給學生一個警惕，下次不要再犯，學生也知道不對，但是無心的，學校利用此事件進行機會教育，下次不要再犯。

有網友在臉書社群「基隆人踹共」貼文，16日晚約6點15分在一輛公車上，有幾位國中學生沒有戴口罩在車上聊天嬉笑，公車司機多次勸告學生，你們沒戴口罩在車上屬於密閉空間聊天說話會飛沫傳染，這幾位學生竟說，把車號記下來，不覺得自己有錯，記車號想對司機作什麼？新冠肺炎疫情每個人都要有防疫責任，感謝這位司機為乘客安全用心。

貼文引發網友熱議論戰，有網友留言「現在學校教育真的失敗徹底了」、「帶口罩是尊重也是保護自己與別人」、「現在就是有疫情，在公車上少講話是會死？」、「司機是善意提醒司機沒錯」。

但也有網友批評司機的作法，留言說「公車上本來就有交談的權利」、「口罩非強制規定要戴」、「恐懼的人做好防護，但不可以要求其他人」、「學生健康，有不戴的權利」。

基隆市公車處今天說明，目前中央未統一規定沒戴口罩不能上公車，但市公車處有在公車上張貼「為維護您的安全，搭乘公車請戴口罩，如有發燒、咳嗽等症狀，請勿搭大眾運輸工具」。司機會勸導上公車戴口罩。

口罩

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