幼稚園驚魂！遇怪騎士強開車門 媽媽受驚...催油門報警

高雄市「我是橋頭人」臉書社群流傳，橋頭國小附設幼稚園有家長在等小孩時，突然遇上怪異男子強行開車門，發現車門上鎖仍不死心，繼續拍打車窗。受驚嚇的當事媽媽「花容失色」報警，警方表示，正在追查可疑騎士的身分，也會加強護童專案，呼籲民眾不要恐慌。

民眾目睹，1名媽媽昨天下午在橋小幼稚園接小孩放學時，遇上「兩人一組」的怪異男子強行開車門，但因車門有上鎖，男子發現打不開車門，轉而拍打車窗；該名媽媽受驚嚇，立刻開車快速離開並報警。民眾熱心提醒，家長接送小孩時，務必鎖車門、鎖車門、鎖車門」。

轄區警方接獲當事媽媽報案，稱下午接小孩時，有陌生人拍打車窗，相當惶恐。警方調閱學校附近監視器比對，發現只有1名騎士有拍打、強行開車門舉動，至於社群流傳說「兩人一組」，只是恰巧當時旁邊有旁人路過，可能因此造成誤會。警方表示，都有針對上、下學執行護童專案，呼籲外界不用恐慌。

警方還在循線追查騎士身分，將再釐清該騎士拍打車門原因；騎士想強行開車門，雖未得逞，但已造成家長驚恐，警方初步擬依社會秩序維護法「以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞」方向偵辦。