爸爸救我！ 老父誤信兒遭欠債遭綁 險被詐騙68萬元

「爸爸救我！」雲林70多歲曾姓男子昨天接到電話，對方聲稱其兒子欠債，因還不出錢而被押走，曾男趕緊到水林鄉農會櫃檯領錢，幸好行員發現可疑報警，警方到場與曾男並與曾男的兒子取得聯繫，拆穿詐騙集團的謊言，成功阻詐新台幣68萬元。

曾姓男子向警方表示，昨天在家接獲未顯示電話號碼來電，稱其子向地下錢莊借錢做擔保，在外欠下數拾萬元，因還不出錢來被他們押走控制行動中，讓他信以為真擔心得要命，立即趕往農會櫃台要領錢。

農會辦事處黃姓女主任及吳姓行員見曾男明顯神色慌張又急匆匆的提領現款，直覺有異、報警處理，北港警察分局蔦松派出所所長吳鎮尼、警員許孟唯到場緩和曾男情緒，請曾男不必理會對方，同時向他詢問其子聯繫電話。

隨後當場撥打電話聯繫，確保他兒子平安無事，且未欠下任何債務後，即向曾男解說常見詐騙伎倆，曾男才驚覺遇到詐騙集團，並十分感謝行員及警方適時提醒，保住他的養老金。

北港分局長王立德表示，徧鄉獨居長者因獲得資訊有限，易成為詐騙集團下手的目標，尤其近來歹徒增加佈局，利用親情詐騙贖款，讓被害人誤信為真，依指示赴提款機操作或臨櫃匯款，遂行其詐騙行為，呼籲民眾接到類似電話，謹記「1聽2掛3查證」，一定要先撥打110或165反詐騙專線求證呼籲民眾，一定要當面或電話確認身分，以免上當。