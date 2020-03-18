找不到機車報失竊 原來是車主忘了停哪搞烏龍
台中市第四警分局南屯所前天上午11時許接獲報案，黃姓男子停在南屯區南美街的機車不見蹤影，希望警方協尋，承辦警員仔細詢問，調閱監視器後，並無發現黃車的影像，警員陪黃重回現場找尋，順利在南屯路二段找到機車，確認是黃忘記停車位置，尋獲機車後，黃也直說「太迷糊了」。
台中市第四警分局警員廖瑛蓋、周以鈞，前天上午11時許接獲黃姓男子（59歲）報案，黃稱機車停放在南屯區南美街口，欲騎車時卻找不到，懷疑遭竊。
經承辦警員調閱監視器後，未在黃指稱的地點發現機車影像，研判是黃記不清楚機車確切的停放位置，警員根據黃描述的南屯市場、萬和宮周邊位置，與黃一起前往附近巷道尋找，順利在傍晚6時許在南屯區南屯路二段718巷內尋獲黃的機車，並通知黃領回機車，黃發現警方尋獲的位置就是他的停車位置，急著向警員道歉，直說迷糊。
南屯派出所所長周景彬呼籲，市民停車時應檢視周遭環境，盡量將機車停放在有人出入的商店前停車格，避免停在黑暗巷弄；停放時記得鎖上龍頭、取下鑰匙並加上大鎖，以避免車輛遭竊。
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