高雄男子買鰻魚放生愛河 不慎失足落水獲救

于姓男子昨天深夜購買鰻魚，搭計程車到高雄市愛河出口「海洋文化及流行音樂中心」旁放生，不料放鰻魚時不慎落水，司機等不到他回來搭車，到岸邊才發現他落水，趕緊向警、消求救。于姓男子立刻被救上岸，失溫送醫，已無大礙。

60歲的于姓男子昨天晚間在到高雄市苓雅區青年一路某燒烤餐廳，與朋友聚餐後，買了鰻魚說要放生，拿著塑膠袋裝鰻魚，便搭計程車到苓雅區海邊路「海洋文化及流行音樂中心」，說要把鰻魚放生。

約晚間11點50分，司機載他抵達海音中心，于姓男子拿著鰻魚便往岸邊走去，但司機等不到他回來，才去岸邊找人，竟發現于姓男子攀在水邊，上不了岸，馬上向警、消求救。