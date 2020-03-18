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台銀「超神守門員」 3個月攔6件愛情詐騙 保住民眾30萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園警分局將宋國修（中）譽為「超神守門員」，今分局長黃黃炳訓（左2）也到台銀頒發感謝狀。圖／警方提供
桃園警分局將宋國修（中）譽為「超神守門員」，今分局長黃黃炳訓（左2）也到台銀頒發感謝狀。圖／警方提供

台灣銀行桃園分行高級辦事員宋國修近3個月來成功攔阻6件匯款詐騙案，替民眾保住近30萬元，桃園警分局更形容他是「超神守門員」，因宋專責國外匯兌業務，常遇民眾自稱要匯錢給國外的軍人、醫師，殊不知落入詐騙集團的愛情陷阱，宋因辦事細心、具有警覺，堅守崗位替民眾把關。

警方表示，詐騙集團隨著社會變遷，也逐步從傳統的健保詐騙、假檢警詐騙，轉型成「愛情騙子」，通常對方會自稱是中東駐紮的美軍將軍，或是無國界醫師，甚是善心人士想要蓋兒童醫院等幌子，透過網路交友社群認識，並以各種話術洗腦，騙取對方匯款到國外帳戶。

因此，除了警方查緝，各家銀行行員處理匯款業務時，若發現匯款金額龐大或是有所可疑，為了民眾權益都會多問幾句，包括是否清楚匯款對象是誰、匯錢目的等等，若發現疑似詐騙案就會立即通報轄區警方。

警方說，宋國修2015年到台銀服務，2018年升任高級辦事員，專責辦理國外匯兌業務，宋除了工作認真，尤其對辦理匯款民眾的態度有高度警覺性，只要見匯款人對受款人身分說明不清，或是匯款用途不明甚至態度猶豫，宋都會再詳加詢問。

警方指出，從去年11月底至今年2月，短短3個多月內，就接獲宋國修攔阻6件詐騙案，貨款人均表示遇到愛情詐騙，對方偽裝成外籍軍人、醫生，或是以結婚為前提當作幌子，直到銀行員苦口婆心勸說才恍然大悟。

宋也跟警方說，這6件愛情詐騙的被害人分別為5女1男，平均年齡大約60歲上下，每筆匯款金額也落在2000美元左右，但只要問當事人要匯錢給誰？匯給他做什麼？對方都說不清楚，甚至連名字都只能含糊說叫「馬克」、「里昂」之類的外籍名稱。

宋遇到類似狀況均加以曉以大義，而當事人不聽勸阻，情況又明顯可疑的狀況下就會報警處理，透過警員、銀行員合力勸說才阻止遭詐；宋也告訴警方，從被害人眼中可看出他們的落寞，可見詐騙集團利用年長者感情寂寞，用話術詐騙行為相當可惡。

也有資深員警說，以往銀行攔截詐騙換款案件，每個月大約發生零星幾件，像宋國修這樣短短3個月內就成功攔阻6件，真的非常厲害，肯定他的警覺與細心，更稱他是「超神守門員」；桃園警分局長黃炳訓得知，今天也到台銀頒贈感謝狀、獎勵金，表揚宋為民眾把關財產的付出。

台灣銀行桃園分行高級辦事員宋國修，3個月已經6度通報警方，成功攔阻愛情詐騙案，替民眾保住約30萬元。圖／警方提供
台灣銀行桃園分行高級辦事員宋國修，3個月已經6度通報警方，成功攔阻愛情詐騙案，替民眾保住約30萬元。圖／警方提供

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