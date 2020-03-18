聽新聞
test
0:00 / 0:00
新冠肺炎疫情持續升溫 網路假訊息流竄 新北警逮2人
隨著民眾對新冠肺炎疫情關注提升，網路散布虛假不實的言論不斷增加，新北市刑大日前接獲線報，民眾檢舉疑似有人散布疫情假訊息，指稱臉書上張貼CDC公布要注意新店耕莘醫院、慈濟醫院台北分院及三峽恩主公醫院有新冠肺炎患者的不實謠言。市刑大成立專案小組積極追查後確認為假訊息，全案依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
新北市刑大科技犯罪偵查隊接獲民眾舉報疫情假訊息，稱「CDC公布的最後六例家庭感染要注意的地區是新店的慈濟醫院、耕莘醫院、新店家樂福、北新國小（沒有上課），請住在新店地區的同學要避免前往該處。」
還有網路上流傳「聽說三峽恩主公已有兩起武肺案例」等疫情假訊息，經警方循線追查後，發現是住在新店的尹女及三峽區的陳男在網路上貼文，通知尹女及陳男到案說明，2人均坦承該貼文僅是轉貼他人文章，並未查證內容真偽就旋即轉貼，對於造成民眾恐慌，感到非常懊悔。
新北市警察局呼籲，民眾接獲來源不明或未經查實疫情資訊時，切勿任意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，以免影響全國防疫資訊之正確性，而觸犯相關法令。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言