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影／上橋險被逆向三寶擊落 駕駛嚇尿直呼「佛祖保佑」
台中市李姓男子今天開車沿西屯區台灣大道往東海大學方向行駛，李行經光明陸橋時，突然有一輛轎車在快車道逆向朝他直駛，幸好李車速不快，趕緊往右邊車道切出，才沒被撞上，李事後將行車記錄器上傳臉書社團，引發網友熱議，李直說「佛祖保佑，只有尿閃兩滴」。
台中市第六警分局西屯所表示，根據行車記錄器的畫面，逆向駕駛涉嫌違反道路交通管理處罰條例第45條規定，駕駛人不按遵行方向行駛，可處600元至上1800元以下罰鍰，但目前尚未接獲市民具名檢舉，尚無法告發開罰，市民可就近向各地派出所或利用網路檢舉，警方將依法告發。
台中市李姓網友今天上午5時許，行經西屯區台灣大道光明陸橋時，遇到逆向駕駛，險些發生車禍，李將行車記錄器上傳臉書社團「爆怨公社」，李留言寫到「突然眼前一亮，巧遇三寶，險些被擊落，佛祖保佑，只有尿閃了兩滴」。
李貼文一出後，短短2小時就引發600餘名網友熱議「這一段要逆向很長，差不多一公里才會有岔路口」、「是旁邊海八喝完直接開上來嗎？」、「他也覺得你是逆向，他傻傻的也分不清楚。若知道逆向行駛會沒車時快迴轉，否則不會一直開。」、「現在都流行要逆向行駛就是了」
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