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宣導期將結束！桃園龜山2處區間測速 31日起舉發開罰

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府交通局啟動科技執法，去年底在龜山區「台1甲省道萬壽路一段（東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷）」及「青山路二段（文青路-青山路二段1巷）」設置平均區間速率偵測系統，2處將於31日舉發開罰。圖／桃園市交通局提供
桃園市政府交通局啟動科技執法，去年底在龜山區「台1甲省道萬壽路一段（東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷）」及「青山路二段（文青路-青山路二段1巷）」設置平均區間速率偵測系統，2處將於31日舉發開罰。圖／桃園市交通局提供

桃園市政府交通局啟動科技執法，去年底在龜山區「台1甲省道萬壽路一段（東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷）」及「青山路二段（文青路-青山路二段1巷）」設置平均區間速率偵測系統，125天宣導期預計月底結束，交通局今天宣布，2處區間測速系統將於31日舉發開罰，執法路段速限為50公里，提醒用路人守規，保障自己與他人。

市府交通局指出，這2處路段為桃園市與新北市往來交通要道，具備車流量大、彎道多、坡度大等性質，路段曾因超速問題釀成多起重大事故，因此率先推動平均區間測速系統，希望透過「速度管理」管制車輛行駛速度，盼減少因超速造成的事故傷亡。

區間測速系統起迄位址分別為萬壽路一段（往龜山1.2公里、往迴龍1.3公里）及青山路二段（往龜山1.6公里、往新莊1.8公里），市府警察局配合區間測速系統舉發作業，近日已在2處、4條路段的執法點前100至300公尺處設「警52」警告牌面及速限標誌，並於測速起點與終點位置加掛設置執法起點與終點之牌面，提醒用路人遵守速限。

市府交通局交通工程科指出，2處平均速率偵測系統自去年11月27日起歷經125天宣導期，將於3月31日正式舉發開罰，2處執法路段速限為50公里；交通局長劉慶豐強調，科技執法的目的在於減少交通事故、提升路段安全並改變用路人超速違規行為，呼籲用路人遵守速限，共同創造安全的交通環境。

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