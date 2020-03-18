桃園大火 線上指導毛巾塞門縫 一家5口火場脫困

桃園市龜山區文東五街今晨5點多1棟民宅發生火警，更傳出屋內有一家5口受困，其中還包括1名11歲男童，消防出動近百名人力並透過119執勤人員透過電話，線上指導受困者使用毛巾、衣物塞在門縫阻擋濃煙，並在窗邊採低姿勢待救，所幸成功救出5人，但其中大兒子有吸入性嗆傷，意識呈現模糊，其餘4人均無礙。

桃園市消防局第一大隊指出，今晨5時53獲報，龜山文東五街1棟6樓公寓，其中2樓窗戶竄出火煙，屋內包含陳姓屋主（47歲）與陳姓妻子（43歲）以及3名兒子（22歲、17歲，11歲）等一家5口受困屋內，消防立即派遣38輛各式消防車、救護車，及消防人員98名前往，大約6點3分抵達。

消防人員說，接獲屋主報案後，同時由119執勤員在線上指導受困民眾，拿毛巾、衣物或是床單等，塞住下方門縫以防濃煙侵入，並待在窗邊採取低姿勢等待救援，同步告知受困的相對位置。

由於起火點位於2樓，現場指揮官立即指示同仁，強行入內搜救並已雙節梯從外部窗戶入內做人命救援；由於消防人員先透過線上指導，陳姓一家人分散躲在陽台、房間內，和疑似起火點燒的最嚴重的客廳有所區隔，也沒有躲在浴室廁所。

消防主要透過2樓窗戶進入，為避免直接用水柱射擊瞬間產生高溫蒸氣，同仁運用戰術一邊噴灑水霧、排煙，在入室依序救出5人，其中陳姓大兒子因吸入濃煙，呈現意識模糊狀態，傷勢較為嚴重，而其餘5人則意識清楚沒有大礙，估計燃燒面積約90平方公尺。