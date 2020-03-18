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北市明星高中遭外人夜闖拍性愛片PO上網 校方：已報警
北市一所明星高中遭黑特粉絲團爆料，有不明人士在放學後進入教室內拍攝性愛影片，該影片甚至已上傳至相關平台。照片曝光後，引來不少網友留言表示誇張，更有該班級學生出面喊冤。對此，學務主任受訪時證實「確實有這件事」，已於17日下午持監視器畫面向警方報案，全案調查中。
學務主任表示，當事班級學生昨下午持爆料照片前往處室告知，第一時間已向教官室調閱監視器畫面，發現不明人士是在３月16日晚間約7時30分至8時進出教室。
學務主任說，由於當事班級是在三樓的高二教室，夜間未開放晚自習，一樓也有門禁，不確定不明人士如何進入，正再請教官調閱不同角度監視器，釐清事件發生情形。
學務主任強調，這群不明人士確實有侵入班級之事實，目前已將相關畫面給警方調查，全案偵辦中。學務主任也呼籲學生做好班級管理，共同維護校園安全。
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