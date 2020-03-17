快訊

英國佛系防疫 倫敦精品專櫃台姊喊「我還想活下去！」

美股開盤反彈 道瓊漲逾400點

影／兩萬債務壓得想不開 男橋邊欲跳河勇警一把救下

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
歐男因積欠友人兩萬元債務，一時想不開欲跳河，所幸員警一把將他拉下，化解這場危機。圖／警方提供
歐男因積欠友人兩萬元債務，一時想不開欲跳河，所幸員警一把將他拉下，化解這場危機。圖／警方提供

25歲歐姓男子日前與友人在新北市板橋區光復橋上談論債務還款事宜，未料兩人商談一半，歐男疑因覺得2萬元債務太沉重，無力償還，竟情緒激動爬上護欄，作勢跳下，警方到場邊柔性勸導邊靠近他，再趁歐不注意時一把將他拉下，結束虛驚一場。

海山警分局埔墘所凌晨接獲民眾報案，指出有人攀坐光復橋護欄上，情緒激動欲跳樓，員警劉家憲與邱大桂到場後，發現歐男因積欠友人2萬元債務，在光復橋上與他談論還款事宜。

未料歐男因近日工作不順，無力償還債務，情緒激動下便爬上橋上人行道護欄，作勢要跳下。員警一邊安撫歐男情緒，一邊悄悄靠近，接著便一把將歐男拉下，化解這場危機。

海山警分局長林溫柔便提醒民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

債務 人行道

延伸閱讀

北市11歲女童疑半夜不睡挨罵 墜樓倒臥人行道送醫不治

龍潭龍元路人行道落差 修改施工

影／你累了嗎？剛K完歌開快車送友猛撞橋頭3傷

影／賓士擦撞貨車翻落國一邊坡 燒毀過程驚悚曝光

相關新聞

網路借款2萬沒還遭押走打屁股 警逮4嫌

23歲連姓男子透過網路借款訊息，聯繫謝姓兄弟借款2萬元，10天一期須還款5千元，連男沒還錢，14日凌晨約在捷運唭哩岸站附...

女童玩玩具不慎「卡指」 消防員10分鐘解危機

一名3歲的陳姓小女童在玩玩具，手指不慎被玩具卡住，女童嚇得大哭，家人們試了很久始終無法將手指拔出來，連忙找上消防人員求救...

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

男子倒臥鐵軌旁身亡 後腦有明顯外傷

花蓮市中華路平交道鐵軌旁今天有1具男屍倒臥，警方獲報到場調查發現，45歲林姓男子後腦有明顯外傷，懷疑酒醉後遭火車擦撞，但...

警員下勤務路過聞到食物焦味 主動找來源及時阻止火災

騎車路過社區時聞到食物燒焦味，很多人可能不以為意，不過台南永康分局龍潭派出所警員張文誠深夜路過聞到「就是不放心」，明明已...

影／台南轎車失控自撞行道樹 一男一女受傷送醫

「碰!撞得好大聲，連行道樹都快撞倒了。」今天下午4點51分，一輛銀色轎車行經台南市安平區安平路，突然失控偏離車道後撞進對...

北市救護車全面換新衣 巴騰堡格紋超醒目

為加強救護車行車安全，台北市消防局在車身塗上紅、黃相間的巴騰堡格紋，預計5年內完成90輛救護車全面「換新衣」，新塗裝辨識...

台中2歲半、1歲半男童兄弟逛大街 警扮保母帶他們回家

台中市太平一對分別2歲半及一歲半的兄弟，今清晨7時40分許自己走出家裡在外遊蕩，警方據報趕往，把他們先帶回派出所，接著再...

「司法獒犬」接掌橋頭地檢署 洪信旭：防疫視同作戰

橋頭地檢署新任檢察長洪信旭上週到任，昨天接受本報記者專訪時表示，新冠肺炎疫情當道，「防疫」是現階段首要工作重點，「防疫視...

刑事局破日本盜版A片網站 人氣女優拍感謝片

王姓男子涉嫌架設付費色情網站，上傳日本盜版A片供線上觀看，兩年來侵權1萬5000部影片，造成片商損失1億5000萬元，刑...

迷戀外國高富帥小鮮肉 中年婦人險遭電信詐騙

「dear I can help you make money」吳姓婦人經由網路，遇到假裝美國聯邦調查局FBI幹員，要求...

債務糾紛！北投又傳當街擄人案 警逮兩嫌送辦

一名連姓男子因積欠謝姓兄弟檔新台幣3萬元，雙方於14日凌晨相約台北捷運唭哩岸站談判未果，連男遭謝姓兄弟帶上車離開，警方獲...

熱門新聞

網傳高雄1家3口確診新冠肺炎 警調將查辦散播者

居家檢疫男竟搭白牌車到鄰鎮KTV飲酒歡唱 重罰30萬元

北市11歲女童疑半夜不睡挨罵 墜樓倒臥人行道送醫不治

買100片口罩來一堆廢紙 她網購花1000元被騙

「確診個案住這裡」基隆3女子傳謠言代價各罰1或2萬元

永和男回國拒隔離躲新店 最後在北市咖啡廳找到人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。