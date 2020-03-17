影／兩萬債務壓得想不開 男橋邊欲跳河勇警一把救下

25歲歐姓男子日前與友人在新北市板橋區光復橋上談論債務還款事宜，未料兩人商談一半，歐男疑因覺得2萬元債務太沉重，無力償還，竟情緒激動爬上護欄，作勢跳下，警方到場邊柔性勸導邊靠近他，再趁歐不注意時一把將他拉下，結束虛驚一場。

海山警分局埔墘所凌晨接獲民眾報案，指出有人攀坐光復橋護欄上，情緒激動欲跳樓，員警劉家憲與邱大桂到場後，發現歐男因積欠友人2萬元債務，在光復橋上與他談論還款事宜。

未料歐男因近日工作不順，無力償還債務，情緒激動下便爬上橋上人行道護欄，作勢要跳下。員警一邊安撫歐男情緒，一邊悄悄靠近，接著便一把將歐男拉下，化解這場危機。

海山警分局長林溫柔便提醒民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )