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影／台東民宅烈焰燒垮屋頂 清寒家庭母嬰同亡
台東縣卑南鄉明峰村龍過脈一棟平房，今天下午5點多傳出火警，6個月大小男嬰與胡姓母親同亡，據參與救援警消人員透露，母子同躺床上，烈焰燒垮屋頂，大片瓦礫掉落砸中媽媽，媽媽肚腸外流。起火原因，待警消鑑識調查中。
警消指出，今天下午5點多接獲報案後，即派遣延平、卑南、南王車組前往搶救，抵達現場時，住家已陷入火海，立刻布水線滅火，火勢20分鐘控制，在屋裡1房間內找到1名婦人及1名嬰兒，已明顯死亡，經查是32歲胡姓媽媽與6個月大男嬰。
據參與救援警消人員表示，媽媽跟6月大的小兒子仰躺在同一床上，因火勢過猛，屋頂被燒垮，大片瓦礫掉落，擊中媽媽的肚子，肚腸外流。
明峰村村長吳勝雄表示，受災戶一家5口，父打臨工，母在家顧小孩，家境清寒，為低收入戶，3名小孩，除了死亡的6月大男嬰，老大1就讀國小二年級，老二就讀幼幼班，目前先暫時安置2名小孩及爸爸，明天再慰問。
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