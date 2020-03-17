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台東一戶清寒家庭 母親與男嬰不幸葬身火窟

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東縣即時報導
台東縣卑南鄉明峰村龍過脈昨天下午五點多傳出住宅火警，不幸造成一對母子葬身火窟。記者尤聰光／翻攝
台東縣卑南鄉明峰村龍過脈昨天下午五點多傳出住宅火警，不幸造成一對母子葬身火窟。記者尤聰光／翻攝

台東縣卑南鄉明峰村龍過脈今天下午5點多傳出住宅火警，附近鄰居見狀報案求援，台東縣消防局立刻派遣人車搶救，火勢20分鐘內控制住，但不幸的是在一間房間內發現1具女性及1具嬰兒遺體。家屬及附近鄰居得知悲痛不已。起火原因正由火調科調查釐清中。

警消表示，接獲報案後，立即派遣延平、卑南、南王分隊前往搶救，抵達現場時，住家已陷入火海，立刻拉水線滅火，火勢很快20分鐘內滅掉，不過，由於房子是一樓瓦房結構，加上屋內都是易燃物品，火場高溫幾乎把屋頂瓦片給燒垮下來，屋內付之一炬。

警消指出，清理火場進入屋內搜尋時，發現靠近客廳的一間內1名仰躺的女性遺體，全身已燒焦，臟器外露疑被瓦片擊中，不到一步的距離，又發現一具也是呈現仰躺的嬰兒遺體；現場燃燒最嚴重的地方是在客廳，很有可能是起火點，但必須更進一步的調查。

警消調查，死亡的分別是32歲胡女子及6個月大男嬰，為一對母子，陳姓丈夫一早外出打臨工，另2名分別為5歲及4歲的小孩，則在外遊玩，3人逃過死劫。

明峰村村長吳勝雄表示，受災戶為一家6口，是家境清寒的低收戶家庭，家人感情很好，爸爸平時打臨工養家，媽媽則在家帶老大、老二及老么，另老三在家扶中心。目前先暫時安置小孩及爸爸，並向縣府社會處申請急難救助，明天會進行關懷慰問。

爸爸向警消表示，平時太太都會等他下班後，先給小孩洗完澡，再煮晚餐，沒想到今天還來不及下班回家，就接到噩耗，真的不曉得火災怎麼會發生。另有目擊者表示，他在附近田裡工作，遠遠就看到有住家冒出濃煙，前去查看時，住家已經起火燃燒。

台東縣卑南鄉明峰村龍過脈今天下午5點多傳出住宅火警，不幸造成一對母子葬身火窟，警消拉起封鎖線進行調查。記者尤聰光／攝影
台東縣卑南鄉明峰村龍過脈今天下午5點多傳出住宅火警，不幸造成一對母子葬身火窟，警消拉起封鎖線進行調查。記者尤聰光／攝影
台東縣消防局火調科人員，在現場進行火場調查釐清起火原因。記者尤聰光／攝影
台東縣消防局火調科人員，在現場進行火場調查釐清起火原因。記者尤聰光／攝影

嬰兒 台東 家扶中心

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