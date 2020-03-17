女童玩玩具不慎「卡指」 消防員10分鐘解危機

一名3歲的陳姓小女童在玩玩具，手指不慎被玩具卡住，女童嚇得大哭，家人們試了很久始終無法將手指拔出來，連忙找上消防人員求救，好在金城消防分隊隊員經驗老道，不到10分鐘就把玩具剪開，讓家人總算鬆了一口氣。

金門消防局金城消防分隊今天表示，昨天晚間有對焦急的家長匆忙的抱著小孩直奔分隊而來，陳姓家長表示，小朋友的右手食指卡在1個綠色的圓柱型玩具，家屬在家裡試著用剪刀想要將玩具剪開，但試了很久都剪不開，要使用沙拉油去潤滑，無奈時間越拖越久造成食指腫脹，加上小孩一直哭鬧，於是到消防隊求援。

值班人員徐蒼望立即通報備勤的小隊長李錫安、救護員陳天傑到場協助處理，處理類似事件經驗豐富的李錫安先行查看小朋友的手指狀況，發現食指已經紅腫、發紺，判斷若不立即處理怕會產生結構性傷害。

於是由救護員陳天傑固定小朋友的手，李錫安使用斜口鉗慢慢剪，剪第一刀小朋友就哭了出來，瞬間立即暫停所有動作，深怕再一個動作小朋友會嚎啕大哭，由其他人協助安撫小朋友，小朋友獲得安全感後就安靜了下來，小隊長見狀立即再補剪一刀，順勢將異物脫除，隨後檢查小朋友手指發現有一處擦傷，立即協助清洗傷口、包紮止血，替民眾化解「卡指」危機。