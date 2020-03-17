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男子倒臥鐵軌旁身亡 後腦有明顯外傷

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
死主45歲林姓男子後腦有明顯外傷，懷疑酒醉後遭火車擦撞，但警方不排除是其他原因。記者王思慧／翻攝
死主45歲林姓男子後腦有明顯外傷，懷疑酒醉後遭火車擦撞，但警方不排除是其他原因。記者王思慧／翻攝

花蓮市中華路平交道鐵軌旁今天有1具男屍倒臥，警方獲報到場調查發現，45歲林姓男子後腦有明顯外傷，懷疑酒醉後遭火車擦撞，但警方不排除是其他原因，將調閱監視器釐清案情。

花蓮警方指出，死者林姓男子平日在基隆擔任保全，花蓮有個舅舅，但平時也很少回花蓮，今天清晨4點多列車通過時曾通報鐵軌旁有異物，直到清晨6點多才有民眾報案，是一名男子躺臥鐵軌旁。警方到場時發現男子已死亡，有附近居民表示凌晨有聽到附近的公園石桌有人喝酒喧囂。

死者舅舅說，外甥多年前把花蓮老家賣掉後都在基隆生活，不知道為何今天出現在花蓮，接到警方電話才趕到現場；林男父母早亡，沒結婚也沒小孩，平時喜歡喝個兩杯，無其他不良嗜好，警方後續將調閱附近監視器以釐清案情。

花蓮市中華路平交道鐵軌旁今天有1具男屍倒臥，疑似酒醉後遭火車擦撞。記者王思慧／翻攝
花蓮市中華路平交道鐵軌旁今天有1具男屍倒臥，疑似酒醉後遭火車擦撞。記者王思慧／翻攝

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