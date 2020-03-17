警員下勤務路過聞到食物焦味 主動找來源及時阻止火災

騎車路過社區時聞到食物燒焦味，很多人可能不以為意，不過台南永康分局龍潭派出所警員張文誠深夜路過聞到「就是不放心」，明明已下班、事發地也不是他的轄區，還是來回用心找尋焦味來源，及時發現飲食店爐火未關，避免火災發生，店家非常感謝；張文誠事後未張揚，分局主管今天得知決定表揚張文誠，稱讚他「視民如親」，是員警的表率。

台南市永康區中正南、北路連夜道路最近施工，永康分局為避免影響交通堵塞，規畫疏導勤務，因轄區警力有限，12日晚張文誠奉命前往支援後，深夜10點50分結束勤務返所途中，騎過王行路時突然聞到一陣焦味，雖然沒有看到火煙，他還是不放心、心想反正下勤務了，立馬迴轉在附近邊聞味道邊找。

張文誠在附近找尋焦味來源，終於發現其中一戶門邊冒出陣陣輕煙，但鐵門深鎖，擔心屋內有人受困，立即通報分局值班台轉知消防隊，並找附近住戶協助聯絡店家，最後終於輾轉聯繫上店老闆派人打開鐵門，發現是店員煮東西時急著外出忘了關火，食物燒焦後鍋子空燒不斷冒煙，趕緊在延燒前關掉瓦斯。

永康分局表示，周邊住戶得知張文誠路過主動發掘得以免除一場火災，都很感謝張文誠，稱讚他「把民眾當成自家人」，才會只是聞到食物焦味還非常用心找尋來源，避免火災發生。