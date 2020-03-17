影/台南轎車失控自撞行道樹 一男一女受傷送醫
「碰!撞得好大聲，連行道樹都快撞倒了。」今天下午4點51分，一輛銀色轎車行經台南市安平區安平路，突然失控偏離車道後撞進對向車道，再撞上人行道行道樹，車上一男一女受傷，消防人員獲報後將兩人先後救出送醫治療。
林姓女目擊民眾說，當時她剛好騎機車經過，看到銀色轎車沿安平路行駛，車子要從安平路住中西區方向開過去，車子突然失控偏離原車道後，再開進對向車道，最後撞到人行道上行道樹才停下來，車速好像很快。
轎車失控撞倒行道樹，連附近民間餐廳矗立的廣告招牌也被撞倒，未波人到行人，由於適逢下班尖峰時間，這起車禍並造成兩線道的安平路只能單線行駛，警方提醒往來汽機車駕駛減速慢行。
安平和永華消防分隊到場後發現，銀色轎車左側車頭嚴重凹陷，車上男駕駛額頭有撕裂傷，坐在右前座女乘客腳和頭部輕傷，先後將兩人救出，送醫急救，兩人都意識清楚。警方說，車禍發生原因將待兩人治療後再查明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言