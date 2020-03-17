影/台南轎車失控自撞行道樹 一男一女受傷送醫

「碰!撞得好大聲，連行道樹都快撞倒了。」今天下午4點51分，一輛銀色轎車行經台南市安平區安平路，突然失控偏離車道後撞進對向車道，再撞上人行道行道樹，車上一男一女受傷，消防人員獲報後將兩人先後救出送醫治療。

林姓女目擊民眾說，當時她剛好騎機車經過，看到銀色轎車沿安平路行駛，車子要從安平路住中西區方向開過去，車子突然失控偏離原車道後，再開進對向車道，最後撞到人行道上行道樹才停下來，車速好像很快。

轎車失控撞倒行道樹，連附近民間餐廳矗立的廣告招牌也被撞倒，未波人到行人，由於適逢下班尖峰時間，這起車禍並造成兩線道的安平路只能單線行駛，警方提醒往來汽機車駕駛減速慢行。