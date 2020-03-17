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影/台南轎車失控自撞行道樹 一男一女受傷送醫

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
銀色轎車失控自撞安平路行道樹，車上女乘客受傷被消防人員救出送醫急救 。記者黃宣翰／攝影
銀色轎車失控自撞安平路行道樹，車上女乘客受傷被消防人員救出送醫急救 。記者黃宣翰／攝影

「碰!撞得好大聲，連行道樹都快撞倒了。」今天下午4點51分，一輛銀色轎車行經台南市安平區安平路，突然失控偏離車道後撞進對向車道，再撞上人行道行道樹，車上一男一女受傷，消防人員獲報後將兩人先後救出送醫治療。

林姓女目擊民眾說，當時她剛好騎機車經過，看到銀色轎車沿安平路行駛，車子要從安平路住中西區方向開過去，車子突然失控偏離原車道後，再開進對向車道，最後撞到人行道上行道樹才停下來，車速好像很快。

轎車失控撞倒行道樹，連附近民間餐廳矗立的廣告招牌也被撞倒，未波人到行人，由於適逢下班尖峰時間，這起車禍並造成兩線道的安平路只能單線行駛，警方提醒往來汽機車駕駛減速慢行。

安平和永華消防分隊到場後發現，銀色轎車左側車頭嚴重凹陷，車上男駕駛額頭有撕裂傷，坐在右前座女乘客腳和頭部輕傷，先後將兩人救出，送醫急救，兩人都意識清楚。警方說，車禍發生原因將待兩人治療後再查明。

台南市安平區安平路今天下午發生銀色轎車失控自撞行道樹，車上一男一女受傷。記者黃宣翰／攝影
台南市安平區安平路今天下午發生銀色轎車失控自撞行道樹，車上一男一女受傷。記者黃宣翰／攝影

行道樹 車道 人行道

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