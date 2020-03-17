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揪團遊西葡引眾怒！里長「不後悔」：不是為了領1萬4

越女匯錯房租急得哭紅眼 警方協助追回9千元

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導
高雄市警方幫匯錯的越籍配偶李姓女子追回匯款，李女才破涕為笑，直感謝員警。記者林保光／翻攝
高雄市警方幫匯錯的越籍配偶李姓女子追回匯款，李女才破涕為笑，直感謝員警。記者林保光／翻攝

嫁來台灣的越南籍李姓女子要匯房租給房東，不料疑先前有人操作自動櫃員機沒結束便離開，李女插卡後便輸入金額，匯款後才知匯錯帳戶，報警協助，不禁哭了。高雄警方協助她，請金融機構幫忙追回匯款9000元，才讓她破涕為笑。

據了解，35歲的李姓女子獨自帶個小孩離家租屋，在工廠工作養幼兒小孩，日前她到高雄市三民區某超商的櫃員機，要匯房租9000元給房東，插卡後，只見櫃員機畫面顯示輸入金額，便按鍵把9000元匯出。

匯款後，李女突然想到怎麼沒要她輸入收款帳戶號碼，仔細看過交易明細，才發現收款帳戶不是房東的帳戶，但錢已轉出，不知如何是好，才向警方求助。高雄市警三民二局鼎山派出所員警到場，李女緊張得不禁哭了出來。

員警了解後，認為可能前1名操作櫃員機的顧客，是按無摺存款，但沒操作結束就離開，李女一時不不察，在櫃員機畫面還沒返回主頁面，即插卡匯款，只見畫面上要她輸入金額，便按指示操作才把錢匯去他人帳號。警方幫李女聯繫郵局，郵局人員後來通知收款帳戶，帳戶持有人才將9000元匯回李女帳戶，李女才破涕為笑，直感謝員警幫忙。

越籍配偶李姓女子匯款匯錯帳戶，求助警方不禁哭了出來。記者林保光／翻攝
越籍配偶李姓女子匯款匯錯帳戶，求助警方不禁哭了出來。記者林保光／翻攝

房東 郵局 高雄市

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