台中2歲半、1歲半男童兄弟逛大街 警扮保母帶他們回家

台中市太平一對分別2歲半及一歲半的兄弟，今清晨7時40分許自己走出家裡在外遊蕩，警方據報趕往，把他們先帶回派出所，接著再到附近找男童家屬；所幸遇到男童阿公也出來找人，警員拿出手機裡拍的照片讓阿公指認確定，才把這對男童順利送回家。

據了解，太平警分局新平派出所清晨接獲一家超商店員報案，說看到有對小兄弟在中山路三段附近遊蕩，因看他們年記還小，且沒有大人陪伴，十分擔心他們的安危。

新平派出所警員陳冠瑩、鄧仁樺趕往處理，因兩位小朋友年紀太小，無法說明身分及住處，於是只好將他兩人帶回派出所安置，再派員到附近查訪。巧的是，小兄弟的阿公恰好去探望孫子，發現孫子不見了，也出來尋找，又碰到查訪的警員，才得知孫子走失後已被安置在派出所。