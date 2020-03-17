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台中2歲半、1歲半男童兄弟逛大街 警扮保母帶他們回家
台中市太平一對分別2歲半及一歲半的兄弟，今清晨7時40分許自己走出家裡在外遊蕩，警方據報趕往，把他們先帶回派出所，接著再到附近找男童家屬；所幸遇到男童阿公也出來找人，警員拿出手機裡拍的照片讓阿公指認確定，才把這對男童順利送回家。
據了解，太平警分局新平派出所清晨接獲一家超商店員報案，說看到有對小兄弟在中山路三段附近遊蕩，因看他們年記還小，且沒有大人陪伴，十分擔心他們的安危。
新平派出所警員陳冠瑩、鄧仁樺趕往處理，因兩位小朋友年紀太小，無法說明身分及住處，於是只好將他兩人帶回派出所安置，再派員到附近查訪。巧的是，小兄弟的阿公恰好去探望孫子，發現孫子不見了，也出來尋找，又碰到查訪的警員，才得知孫子走失後已被安置在派出所。
據了解，兩男童的父母分別上夜班和白天班，一早母親已出門上班，父親則下班回到家稍瞇一下眼，兩兄弟即在此時走出了家門，一路閒逛。等警方找到男童阿公，男童父親這才一起趕至派出所把小孩帶回家。
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