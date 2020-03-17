22歲慣竊「就是想偷」！回警局做筆錄又企圖偷警USB

22歲的林姓男子習慣順手牽羊，台北市警方日前執行路檢，在他身上發現偷竊而來的贓物，將其帶回警局偵詢時，林男又趁隙竊取員警放在辦公座位上的隨身碟，所幸警方機警發現，將林男逮個正著，訊後依竊盜罪嫌隨案移送法辦。

據了解，台北市保安警察大隊警方，3月5日晚上6時許於萬華區執行路檢，見林男形跡可疑，經盤查後發現林男身上帶有不明女子的證件、鑰匙等隨身物品，追問之下林男坦承物品皆是偷竊而來的，警方便將林男帶返保警大隊，準備在偵詢後函送法辦。

未料，在員警對林男製作筆錄時，林男竟趁隙將一旁辦公桌上的一只小皮包順進口袋，袋中裝有數個USB隨身碟，裡頭備有重要辦公資料，幸好警方機警發現，當場將林男依現行犯身分逮捕，才未丟失重要資料。

林男被警方逮個正著，面對警方詢問，他對偷竊犯行坦承不諱，但自稱「就是很想拿走」，沒有其他理由，警方詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

對此，有員警說，像林男這樣偷竊物品價值不高，且動機為「單純很想偷東西」的竊嫌其實不少見，可能是有衝動控制障礙，與「竊盜癖」有關；先前也曾遇過經濟條件寬裕的竊嫌，習慣從超商內順走價格低廉的小商品，雖竊嫌及其家屬事後解釋病狀，但屢次忍不住偷東西仍讓商家非常頭痛，頻頻報警處理。