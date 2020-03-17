網路涉嫌傳播苗栗疫情假消息 警方不到一天查到他

網路臉書地方社團16日晚間突然瘋傳苗栗縣某家醫院封院，引發網友熱議，35歲郭姓男子涉嫌PO文留言散播新冠（武漢）肺炎確診病例假消息，造成人心惶惶，警方循線追查，通知郭男今天中午說明，全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例偵辦中。

苗栗縣某家醫院昨晚因收治有新冠肺炎疑似個案，醫院依防疫規定，消毒、管制進出，臉書地方社團有人PO文詢問，家住在醫院附近郭男涉嫌PO文「確診一個從土耳其回國的人」，雖約20分鐘撤文下架，但引發人心惶惶，臉書也瘋傳，苗栗縣政府衛生局長張蕊仙今天上午強調，新冠肺炎苗栗縣保持零確診，疫情也以中央流行疫情指揮中心公布的為準。

當地警察分局追查疫情假消息，中午循線通知郭男到案，苗栗縣警局刑警大隊帶回偵辦，全案依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例偵辦，規定散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。