桃園市義交大隊贈物資 提升平鎮警分局員警防疫能力
桃園市義勇交通警察大隊大隊長呂學祺慰勉執勤員警辛勞，今天和大隊幹部到平鎮警分局捐贈防疫物資，讓員警在防疫工作中，也能保護好自我的健康。義交大隊同行的有總顧問呂豐義、周國福副大隊長、許崇溥指導員、李承晉副中隊長、楊筱涵副處長。
平鎮警分局分局長李建民表示，義交大隊大隊長呂學祺熱心公益，有感於近期新冠肺炎疫情防疫物資需求，特別邀地方仕紳共襄盛舉，一同捐贈拋棄式手套、護目鏡、酒精及次氯酸水清潔液隨身瓶給第一線防疫人員，提升警察同仁的自我防疫能力。
大隊長呂學祺說，警察工作有別一般行政部門，時常需要面對不特定之群眾，且過程中與民眾或多或少都有接觸，一旦員警染疫，造成的危害無論對民眾、同事或是員警家人，傳染的風險都無法預料。
呂學祺認為，以現階段的防疫規格一旦員警染疫，所屬的派出所或辦公場所將封閉消毒，有接觸之虞的員警也要隔離檢疫，萬一轄區進入「無警時刻」，後果不堪設想。
收到防疫物資的第一線警察同仁相當開心，並表示現階段勤務都以防疫優先，無論居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或與民眾近距離接觸的取締酒駕工作，都有染疫的風險，這次能獲得防疫的物資，可以讓員警更放心、更安心執行各項勤務。
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