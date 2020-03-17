老翁愛車忘了停哪裡 女警抽絲剝繭幫他尋回

高雄謝姓老翁到小港醫院看完醫生後，發現機車竟不翼而飛，跑到派出所求助，經所內女警抽絲剝繭分析，帶著老翁沿路找回住家，再找到捷運站，找了1個多小時，終於將謝的愛車尋回。

謝姓老翁（79歲）前天下午4點左右，慌張跑到小港警分局高松所報案，稱機車停放在小港醫院機車停車格內，但卻在看完醫師後，愛車消失讓他又心急又慌張。

所內女警細心推斷，當天是周日醫院通常休診，便仔細詢問謝翁當天去了哪些地點，還陪同他到處尋找，一路找到謝翁住家，但都未找尋到謝的愛車。

但謝翁的妻子卻說，謝當天應該是回到燕巢老家，讓警方感到相當訝異。員警便推斷謝應該是14日到醫院看診，誤將看診日記錯，連帶將機車停放位置也記錯，謝翁應該是將機車停放在捷運站附近，再轉搭大眾運輸工具。

當警方載謝翁到捷運小港站附近尋找，果然皇天不負苦心人，在三號出口附近找回謝翁的機車，讓謝頻頻道謝，又感到抱歉說「因為記錯地點，害警方多花時間尋找」。