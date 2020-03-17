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救治66小時仍不治 華西街大火釀第6死

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
火災現場目前仍一片狼籍。記者李隆揆／攝影
火災現場目前仍一片狼籍。記者李隆揆／攝影

台北市華西街一處民宅日前發生火災，警消馳援後將9人送醫，其中6人無生命跡象；截至當天下午有5人急救後宣告不治，第6名命危傷患經搶救後昏迷指數維持在3，住院救治66小時後，仍於今天凌晨0時20分宣告不治。

華西街26巷11號民宅於3月14日清晨6時40分因不明原因起火，火勢迅速蔓延隔壁2戶民宅，現場火舌及濃煙不斷竄出；警消獲報後，立即派出消防車28輛、救護車12輛、消防員103人趕赴現場撲救，並緊急疏散15人，從火場救出12人，將9人送醫急救，其中有6人到院前失去生命跡象。

警方表示，失火的是巷弄內4層樓式民宅，因飲酒店林立，長期都更不易，周遭多為老舊建築；即使火場距最近的消防分隊僅百公尺內，突如其來的火勢仍於案發40分鐘才完全撲滅，現場26巷7至11號民宅皆受火勢波及，13號民宅則有受煙燻情況。

警消初判起火點於11號民宅1樓，起火原因可能是電器老舊引發走火，確切起火原因仍有待火場調查報告出爐方可釐清。

據了解，當天送醫到院前命危的6名傷者，有3人到院後宣告不治，另3人一度恢復生命跡象，但當天下午仍有2人傷重不治，火災確定造成5死1命危；經搶救觀察66小時後，被送往馬偕醫院的第6名命危傷者仍於今天凌晨0時20分宣告不治。

據調查，6名死者分別為69歲簡姓女子、50歲邱姓男子、48歲張姓男子、64歲張姓男子、64歲呂姓男子及65歲黃姓男子，6人皆為起火民宅住戶，5名死者日前已完成相驗程序，針對今晨不治身亡的黃姓死者，檢警也將擇時進行相驗。

火災現場目前仍一片狼籍。記者李隆揆／攝影
火災現場目前仍一片狼籍。記者李隆揆／攝影
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火災現場目前仍一片狼籍。記者李隆揆／攝影
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火災現場目前仍一片狼籍。記者李隆揆／攝影
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火災 華西街

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