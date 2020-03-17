網傳高雄1家3口確診新冠肺炎 警調將查辦散播者

新冠肺炎疫情蔓延，今天在許多網路LINE群組，不少人好意轉傳他人的訊息，指高雄某地有1家3口「確診」，並寫出這家人住哪條路、幾巷的地址，甚至還有人說他們「趴趴走」。高雄市衛生局否認「趴趴走」，警、調單位也將依傳染病防治法，追查訊息散播者源頭。

據了解，這則「武漢（新冠）肺炎確診3人（同一戶）」訊息，不僅明示確診者地區、所住巷道，並寫出他們曾去過何處，已被送去醫院負壓隔離病房。

訊息傳出這3人在採檢前「趴趴走」，還指出地點在高雄市鳳山，高雄市衛生局今天上午已出面關謠，說明訊息「不正確」，表示3人是在健康自主管理的狀態，接觸群眾有限，不似網傳到處趴趴走。

據了解，對於網傳非官方訊息，防疫單位已委請高雄警、調單位蒐證，將查辦訊息散播來源。警方表示，如果基於善意，也不能傳確診者所住的地點，如果惡意不遵守，便已違反傳染病防治法第63條及社會秩序維護法第64條，最重可罰處300萬元。