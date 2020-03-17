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防疫期間守護警察安全 警友站貼心贈40瓶洗手液

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
八德派出所警友站站長吳航、副站長賴進富及幹事林傳哲，準備乾洗手隨身瓶40瓶、防護手套及濕紙巾數箱送給警察同仁。圖／八德警分局提供圖／八德警分局提供
八德派出所警友站站長吳航、副站長賴進富及幹事林傳哲，準備乾洗手隨身瓶40瓶、防護手套及濕紙巾數箱送給警察同仁。圖／八德警分局提供圖／八德警分局提供

新冠肺炎疫情持續擴大，各行各業擔心疫情影響，防疫工作也不敢馬虎，警察也不例外，平時除維護轄區治安及交通外，防疫期間更是繃緊神經，桃園市八德區八德派出所警友站站長吳航為感謝第一線警察同仁的辛勞，特地贈送不少防疫物資供同仁在執勤時使用，為警察加油打氣。

防疫期間是非常時期，但警政工作仍不打烊，吳表示，警察工作環境時間長，每天除了在派出所內服勤外，仍需外出執勤數小時，經常需要和民眾接觸，但員警在外執行勤務雖已配戴口罩，但無法即時洗手消毒，有鑑於此，吳和副站長賴進富及幹事林傳哲準備乾洗手隨身瓶40瓶、防護手套及濕紙巾數箱，希望讓警察同仁出勤時都能夠隨時消毒、清潔手部。

拿到乾洗手液、防護手套及濕紙巾等防疫物資的同仁們也相當開心，除感謝熱心的警友站外，也表示外出處理完事故可以立即以乾洗手消毒非常方便，多了一層防護也能更安心，期許一同為防疫工作努力、挺過疫情難關。

由於防疫期間警政工作繁雜充滿不確定性，面對不同案類、場合，需冒著各種風險，八德警分局表示，有積極向同仁宣導應隨時注意個人衛生、養成良好洗手習慣，且為確保警察同仁的健康 ，進入機關的同仁及訪客均需使用酒精性乾洗手液，並量測體溫， 如訪客體溫逾37.5度者禁止進入；如為警察同仁，則依規定請假就診。

新冠肺炎疫情持續擴大，但警政工作不停歇，警察執勤時面對不同案類、場合，需冒著各種風險，八德派出所警友站站長吳航為感謝第一線警察同仁的辛勞，贈送不少防疫物資給警察同仁使用。圖／八德警分局提供
新冠肺炎疫情持續擴大，但警政工作不停歇，警察執勤時面對不同案類、場合，需冒著各種風險，八德派出所警友站站長吳航為感謝第一線警察同仁的辛勞，贈送不少防疫物資給警察同仁使用。圖／八德警分局提供
八德派出所警友站站長吳航、副站長賴進富及幹事林傳哲，準備乾洗手隨身瓶40瓶、防護手套及濕紙巾數箱送給警察同仁。圖／八德警分局提供圖／八德警分局提供
八德派出所警友站站長吳航、副站長賴進富及幹事林傳哲，準備乾洗手隨身瓶40瓶、防護手套及濕紙巾數箱送給警察同仁。圖／八德警分局提供圖／八德警分局提供

警察 疫情

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