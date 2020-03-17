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全國首創「守望」功能 嘉市明啟動773個智慧巡邏箱

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供

嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，全面裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，有全國首創「守望」功能，員警用M-Police感應智慧巡邏箱後，「嘉e巡簽」APP會開始倒數5至10分鐘，員警要在這段時間警戒守望、維持交通後，再回巡邏箱「嗶」一次，才算完成巡簽，希望強化治安，嚇阻犯罪。

市警局去年與吳鳳科技大學「想飛科技團隊」攜手打造的智慧化巡簽系統，去年9月先在南門、北門2個派出所試辦，明天「2.0版」在全市12個派出所共773巡邏點裝設，全新設計的巡邏箱融入「城市美學」，採白色外型簡約精巧，印上警察服務識別標誌「盾形袖招」，讓民眾一眼即可識別，

市警局長張樹德表示，有別於其他縣市電子巡簽系統，採用CP值高的NFC晶片感應方式，只需1秒即可完成簽到，讓員警有更多時間對周遭可疑人物作盤查，每個晶片可支援10萬次讀寫，以巡簽率最高的巡邏箱來計算，每個晶片使用期限長達12年，1年省下約10萬5000張紙。

市警局資訊科長曾紀秀指出，新增的「守望」功能是由局長張樹德發想，每處巡邏箱至少必須守望5分鐘以上，一個巡簽點要「嗶」兩次，完成巡簽「簽到、簽退」機制，巡簽資料經過加密，即時上傳雲端系統，可顯示巡邏人次、時間、密度。

他說，透過數據觀察是否契合治安與交通熱點，讓員警彈性調整勤務規劃與警力派遣，如巡簽次數與巡邏熱點區域，透過嘉市巡邏箱大盤點，整合優化巡邏路線，未來中長期目標將朝向以AI技術做巡邏線最佳化規畫，以智慧科技系統優化警力派遣。

長榮派出所警員李東潤說，值勤遇到下雨或颱風天，不再怕淋濕巡邏表，且不需要補充紙本巡邏表，真的很便利。員警李育齊則說，「守望」功能讓員警可以整頓周邊交通，在現場及時為民服務，提升民眾對治安與警察的信任感。

全市安裝因「官學合作」零經費，計畫負責人詹明傑談到，去年試辦期間，2個派出所各巡簽點由經濟部工業局補助吳鳳科大60萬元，這次剩餘10個派出所的設置經費則由想飛科技團隊將競賽所獲得的獎金，捐給市警局，完成全市智慧巡邏箱。

嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，巡邏箱外觀小而美。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，巡邏箱外觀小而美。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，在全市裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」。圖／嘉義市警局提供

警察 北門 嘉義

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