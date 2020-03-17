全國首創「守望」功能 嘉市明啟動773個智慧巡邏箱

嘉義市警局明天淘汰老舊巡邏箱，全面裝設「嘉e巡簽－智慧巡邏箱」，有全國首創「守望」功能，員警用M-Police感應智慧巡邏箱後，「嘉e巡簽」APP會開始倒數5至10分鐘，員警要在這段時間警戒守望、維持交通後，再回巡邏箱「嗶」一次，才算完成巡簽，希望強化治安，嚇阻犯罪。

市警局去年與吳鳳科技大學「想飛科技團隊」攜手打造的智慧化巡簽系統，去年9月先在南門、北門2個派出所試辦，明天「2.0版」在全市12個派出所共773巡邏點裝設，全新設計的巡邏箱融入「城市美學」，採白色外型簡約精巧，印上警察服務識別標誌「盾形袖招」，讓民眾一眼即可識別，

市警局長張樹德表示，有別於其他縣市電子巡簽系統，採用CP值高的NFC晶片感應方式，只需1秒即可完成簽到，讓員警有更多時間對周遭可疑人物作盤查，每個晶片可支援10萬次讀寫，以巡簽率最高的巡邏箱來計算，每個晶片使用期限長達12年，1年省下約10萬5000張紙。

市警局資訊科長曾紀秀指出，新增的「守望」功能是由局長張樹德發想，每處巡邏箱至少必須守望5分鐘以上，一個巡簽點要「嗶」兩次，完成巡簽「簽到、簽退」機制，巡簽資料經過加密，即時上傳雲端系統，可顯示巡邏人次、時間、密度。

他說，透過數據觀察是否契合治安與交通熱點，讓員警彈性調整勤務規劃與警力派遣，如巡簽次數與巡邏熱點區域，透過嘉市巡邏箱大盤點，整合優化巡邏路線，未來中長期目標將朝向以AI技術做巡邏線最佳化規畫，以智慧科技系統優化警力派遣。

長榮派出所警員李東潤說，值勤遇到下雨或颱風天，不再怕淋濕巡邏表，且不需要補充紙本巡邏表，真的很便利。員警李育齊則說，「守望」功能讓員警可以整頓周邊交通，在現場及時為民服務，提升民眾對治安與警察的信任感。