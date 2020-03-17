金山南路冰果室電線短路失火 未波及鄰居獲不起訴

北市金山南路一間冰果室，去年間因電線走火導致屋內燒成一片熏黑，許姓女老闆被警方移送法辦。台北地檢署調查期間，許女認為早已跟房東反應電路問題，是對方不處理，一舉告發4名、房東涉公共危險，但檢方認定房屋雖失火但沒波及鄰居，並無致生公共危險，因此不起訴許女等5人。

檢警調查，許女在北市金山南路經營一間冰果室，因要保存大批水果新鮮，日夜都開啟冰箱，為散熱而加裝抽風機，豈料去年下旬某日因抽風機電線老化、短路引起祝融。

案發當天，鄰居驚覺冰果室發生火災，趕緊報案處理。火勢撲滅後，警方通知租客許女到案說明後，將她依失火燒燬建物罪嫌移送偵辦。

檢方庭訊時，許女的辯護律師強調，當事人曾經跟房東反應過租處有電路問題，對方卻一直消極不處理，對於失火一事也有責任，另告發楊姓、李姓、吳姓、林姓等4名房東涉失火燒燬住宅、建築物以外之他人或自己所有物罪。

檢方認為，該處屋內雖燒成一片熏黑，包括電器等動產都因著火而不堪使用，但房屋本身並未燒燬，只要粉刷、重新裝潢即可再度使用，因此不構成失火燒燬建物罪，且雖燒燬屋內財產，但沒波及到四周鄰居的房屋，並無致生公共危險，昨不起訴許女等5人。