影／2歲男迷童比手畫腳指方向 派出所長找到他父母
一名2歲男童晚上迷路，在台中大街上走路，台中市清水警分局派出所長抱著他，依男童比手畫腳方向，開警車沿路開啟蜂鳴器，果然找到男童的父母。
台中市清水警分局10日晚上獲報，一名男童走路搖搖晃晃，獨自走在沙鹿區福德路上，清水分局光華派出所長徐資証和警員黃宇晨立即趕到現場，發現是2歲男童正值牙牙學語階段無法溝通，所長研判應男童應居住附近，經與男童比手畫腳後研判行走路線，再抱上警車，開啟蜂鳴器在周遭不停徘徊巡邏且逐步縮小範圍，終在路旁發現心急如焚之男童父母。
蔡姓男童隨父母從清水區至沙鹿區訪友，男童趁父母與朋友聊天時自行走出門外，走到距離該處約200公尺處路上，警方表示，男童在警車害怕而不停哭鬧，所長因家中也有幼女，他以童言童語慢慢安撫該男童，終讓小男童停止哭泣，半小時後，順利將該男童送回著急的父母懷抱。
男童身穿粉紅色背心，在場民眾和警方一度誤認是女童，都安慰說「妹妹」不哭」，後經父母告知才知道原來是一名男童，光華派出所長徐資証提醒父母，一刻都不能讓年幼兒童離開視線，以避免發生任何意外事故。
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