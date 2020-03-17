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影／醉男違停擋停車場出口 結局演成警持槍喝令罰36萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市藍姓男子前天酒駕還違規占據慢車道，且拒絕警方調查，警員拿出警槍喝令車內三人下車。記者陳宏睿／翻攝
台中市藍姓男子前天酒駕還違規占據慢車道，且拒絕警方調查，警員拿出警槍喝令車內三人下車。記者陳宏睿／翻攝

台中市藍姓男子前天上午酒後開車載友，欲離開公園路停車場時，藍將轎車違停在停車場出入口的紅線，且整輛轎車車身已占據慢車道，警車巡邏經過發現，鳴迪要求藍停車，未料藍有繼續行駛的動作，警員連忙下車敲打藍車窗，發現藍疑似有酒容，且拒絕配合，警員只好拿出警槍喝令「已上膛，下車」，藍才乖乖配合，藍承認喝酒，但拒絕酒測，因藍已是第二次拒測，警方依法開出拒測的36萬罰單。

台中市第二警分局文正派出所警員林孝哲、顏誠佑在前天上午9時許，巡邏經過北區公園路段時，看見一輛自轎車開出停車場後，車身橫擋在慢車道嚴重阻礙交通，兩警鳴笛示意攔查，但轎車駕駛仍持續違規，林員下車後敲駕駛座車窗，發現駕駛滿臉通紅，疑有酒駕情事，要求駕駛停車配合受檢，未料駕駛有逃逸企圖，林擔心轎車竄逃波及無辜民眾，當機立斷拔槍嚇阻，「槍已上膛，下車」，轎車內駕駛及兩名乘客才下車配合。

經查，開車的藍姓男子（21歲）向警方承認有喝酒，且經警方查出，藍在5年內已有一次拒絕配合酒測的紀錄，此次是第二次不願配合警方酒測，警方依法開出36萬元罰單告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第二警分局表示，兩警的攔查行為全程經市民目擊後，有市民認為兩警認真執勤，通報1999專線，希望市警局表揚，兩警獲知後也直說「感謝市民支持」。

台中市第二警分局表示，酒駕新制已在去年7月1日起實施，相關處罰均已大幅提高，也增加同車乘客連坐處罰之規定；為杜絕酒駕情事，警察守護民眾全年無休，絕不因防疫期間而稍加鬆懈，將持續針對轄內易酒駕場所、路段加強攔查，期能遏止酒駕悲劇再度發生。

酒駕 台中市 停車場

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