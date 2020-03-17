保護石虎夜間降速 台13甲首日苗警取締46件超速車

苗栗縣保護石虎等野生動物，避免穿越道路發生危險，率先在卓蘭鎮140縣道16公里到25公里，造橋鄉台13甲線9.6公里到11.2公里實施夜間降低速限到每小時50公里，前晚警方首次出擊，4個小時取締46件，最高超速57公里，依統一裁罰基準，汽車要罰2000元。

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎重要地，公路總局第二工程處苗栗工務段、苗栗縣政府為保護石虎等野生動物穿越道路安全，提報道安委員會討論決議，石虎路殺熱區140縣道16到25公里，及台13甲線9.6到11.2公里（造橋外環道），速限每小時60公里，每天晚上8點到隔天上午6點降低速限到50公里，分別從今年1月1日、3月15日起實施。

台13甲線夜間降速新規定實施第一天，警方於15日晚上8點起4個小時測速，共取締到46件，違規最高速度每小時107公里，已達到嚴重超速程度，警方呼籲用路人注意夜間降速規定，交通安全多一分保障，也避免石虎等野生動物路殺事件。

警方說，防制石虎路殺及配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，採用自動化系統，監控140縣道16到25公里、台13甲線8.2到11公里雙向區間車速，設施設備建置中，完成後將實施區間測速取締超速。