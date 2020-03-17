少年隊與高中生合作 「我們與詐騙的距離」微電影上線

基隆市警察局宣導反詐騙有新招，少年隊與二信中學合作拍了一部「我們與詐騙的距離」微電影，希望藉由學生參與，讓更多在學、剛畢業學生避免掉入詐騙陷阱。校方也樂見對新媒材有興趣的學生，有「實戰」的機會，精進相關概念和技術。

市警局少年隊今天表示，二信中學創意新聞社學生從劇本發想、創作、拍攝和剪輯，歷經5個月的努力終於完成微電影，並在今天上午9點在Youtube頻道上線（https://youtu.be/v2QO_AYjngs），歡迎民眾在Youtube頻道搜尋「我們與詐騙的距離」觀賞。

二信高中校長林立說，創意新聞社是學校內社團之一，社員都是對新聞資訊傳播和新媒材有興趣的學生。學生藉由與少年隊合作的機會，從無到有拍成微電影，展現學習成果，也希望能對防範詐騙犯罪有幫助。

「我們與詐騙的距離」微電影的據情描述一名高中生因為打電話沒錢升級，又想買禮物送女友，經朋友介紹「打工」，工作內容是擔任詐騙集團「客服人員」，打電話通知網路購物民眾付款方式設定錯誤，沒想到最後還騙到女友的爸爸。